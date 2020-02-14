محامية قتيل منزل نانسي عجرم تطالب بإعادة تمثيل الجريمة من قبل زوجها

أكدت المحامية السورية رحاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني ورئيسة لجنة الدفاع عن القتيل محمد الموسى، في القضية المعروفة إعلاميا بقتيل منزل نانسي عجرم، الذي لقي مصرعه في يناير/ كانون الثاني الماضي، على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، تقديمها طلبا لإعادة تمثيل الجريمة من جديد.

وقالت بيطار في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“: ”تقدمنا إلى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم، وذلك في فيلا نانسي عجرم، حيث مسرح الجريمة“.

وقد تقدمنا الى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة.#محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar (@rehabbitar) February 14, 2020

وكانت عائلة محمد الموسى قد طلبت تشريح الجثة لكشف الحقيقة على حد قولها؛ لأنها ترى أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة، يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات، واصفة التقرير بأنه كان ناقصا.

كما رأت أن ”أشرطة الفيديو التي عرضت وبينت كيفية وقوع الحادثة لا تُظهر وجود دفاع مشروع عن النفس؛ لأن الدفاع عن النفس بالمفهوم القانوني هو الوسيلة الوحيدة المتبقية أمام الشخص المُستهدف ليخلص نفسه، وهو ما لم تلمسه العائلة في الفيديو الذي ظهر فيه زوج الفنانة عجرم عندما قتل ابنها“.

يُذكر أن رحاب بيطار حسمت جدلا واسعا كان قد أثير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بشأن دفن جثة القتيل محمد الموسى، موضحة أن جثة المغدور لم تدفن ومازالت في ثلاجة الموتى.