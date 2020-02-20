رانيا يوسف تقدم وصلة رقص على أنغام أغنية ”بنت الجيران“ (فيديو)

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على الأغنية الشعبية الشهيرة ”بنت الجيران“ للمطربين حسن شاكوش وعمرو كمال، وهو ما اعتبره الجمهور تعبيرا ضمنيا عن رفض رانيا يوسف لفكرة منع المهرجانات في مصر والذي أصدره نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.

وأظهر الفيديو الذي نشرته رانيا يوسف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قيامها بوصلة رقص على أنغام الأغنية.

وكان قرار نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجانات نهائيا من الغناء، أثار جدلا كبيرا بين نجوم الفن والمشاهير، وكذلك بين المواطنين.

وتباينت الآراء بين مؤيد لفكرة تحسين وتنقية الذوق العام، ورافض للقرار، خاصة أن للمهرجان المصري شعبية كبيرة لاسيما في الأفراح والمناسبات وغيرها.

وخاطبت نقابة المهن الموسيقية المصرية، إدارتي موقعي ”يوتيوب“ و“ساوند كلاود“، لحذف أغاني ”مطربي المهرجانات“.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية في تصريح تلفزيوني إن النقابة متمسكة بقرارها بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الحفلات أو الظهور على الفضائيات المرئية والمسموعة والمقروءة.

وأكد طارق مرتضى، أن ”إدارتي يوتيوب وساوند كلاود تحترمان الشرعية والقانون وحقوق الملكية الفكرية“.

وأشار إلى أن ”النقابة تنتظر رد يوتيوب وساوند كلاود بشأن هذا القرار والذي بناء عليه سيتم اتخاذ أي قرار جديد“.