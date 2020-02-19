كأس السوبر المصري .. كهربا بين رد الاعتبار وضغوط مواجهة الزمالك

يترقب جمهور الكرة المصرية اللقاء المثير الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، غدًا الخميس، في مباراة كأس السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويبقى محمود عبد المنعم كهربا مهاجم فريق الأهلي أحد أهم وأبرز عناوين المواجهة السوبر بين قطبي الكرة المصرية، خاصة أنه سيخوض اللقاء الأول أمام فريقه الأسبق الزمالك بعد انتقاله للنادي الأهلي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي مواجهة كهربا ضد الزمالك وتأثيرها على أجواء السوبر المصري:

كهربا ورحلة الزمالك

يخوض محمود عبد المنعم كهربا مواجهته الأولى ضد الزمالك بعد أن رحل عن الفريق الأبيض عقب نهاية عقده في شهر يونيو الماضي.

وسبق أن لعب كهربا مع إنبي ضد الزمالك مرتين، الأولى في الدوري موسم 2011 – 2012 وفاز إنبي بهدفين مقابل هدف والثانية موسم 2014 – 2015، وتعادلا بهدف لكل منهما، وسجل هدفًا لفريقه.

وانضم كهربا لإنبي في يناير 2015 قادمًا من إنبي واستكمل موسم 2014 – 2015 مع الزمالك، وفاز بلقبي الدوري وكأس مصر، وخاض موسم 2015 – 2016 ثم انتقل في يوليو 2016 إلى الاتحاد السعودي معارًا قبل العودة للزمالك في الموسم الماضي 2018 – 2019، وساهم بحصد لقب الكونفيدرالية الأفريقية والسوبر المصري السعودي.

وخاض كهربا أكثر من 82 مباراة مع الزمالك، وسجل 27 هدفًا وصنع 24 هدفًا.

ضغوط المواجهة الأولى

ستكون المواجهة الأولى حافلة بالضغوط أمام الزمالك خاصة أنها بحضور الجماهير وفي ظل أجواء متوترة بين اللاعب وجماهير القلعة البيضاء.

ووجه رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق خلال تصريحات تلفزيونية نصيحة مهمة للاعب مؤكدًا أن كهربا نجم سريع وموهوب ويجب أن يلعب على الجانب الأيسر.

وأشار إلى أن اللاعب عليه ألا يلتفت للشتائم والانتقادات، موضحًا أن كهربا سيتعرض للسباب من جماهير الزمالك مثل أي لاعب انتقل من الزمالك للأهلي أو العكس.

رد الاعتبار

تبقى مهمة كهربا في مواجهة الزمالك بمثابة رد الاعتبار أيضًا للاعب بعد أن دخل كهربا في أزمة حادة مع إدارة الزمالك الحالية.

ووقع كهربا عقدًا مع الزمالك حتى عام 2022، وأكد اللاعب أن العقد لا يعتد به لعدم توثيقه، ولكن إدارة الزمالك تؤكد صحة العقد وأنه تم توثيقه في اتحاد الكرة.

وتحرك كهربا إلى فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في بداية الموسم الحالي وحصل على بطاقة دولية مؤقتة للسماح له بالعودة من جديد للمستطيل الأخضر ثم انضم للأهلي في شهر يناير الماضي.

وأعلن نادي الزمالك تقدمه بشكوى رسمية ضد اللاعب لدى الاتحاد المصري لكرة القدم والمطالبة بإيقافه وتغريمه ماليًا، كما اتهم الأهلي بتحريض اللاعب على الرحيل عن ناديه بجانب إساءات عديدة تعرض لها كهربا من جانب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

كهربا مع فايلر

انضم كهربا للنادي الأهلي في شهر يناير الماضي بعد جدل واسع حول معارضة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر للصفقة، ولكن الأهلي حسمها بشكل رسمي.

ولم يحصل كهربا على فرصته كاملاً مع فايلر، وشارك اللاعب في 6 مواجهات بالدوري و3 لقاءات في دوري أبطال أفريقيا بواقع 213 دقيقة، وخاض كهربا كبديل في اللقاءات التسعة مع الأهلي تحت قيادة فايلر.

وسجل كهربا 3 أهداف مع الأهلي، من بينها هدفان في مرمى طنطا وهدف في لقاء المصري البورسعيدي، وصنع 3 أهداف في لقاءات طنطا وطلائع الجيش والمصري.

وقال عادل مصطفى لاعب الأهلي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن كهربا بالفعل لاعب موهوب وسريع، ويصنع الفارق، ولكنه لم يظهر بالصورة المبهرة مع فايلر في ظل تمسك إشراكه كبديل، وأيضًا اللعب كجناح أيمن.

وأوضح أن كهربا -على الأرجح- سيشارك كبديل وهو ما يجعل مهمته أسهل بعض الشيء، خاصة أن الجميع سيكون تركيزه في واقع اللقاء.