العائلة المالكة البريطانية تدرس منع الأمير هاري وزوجته من استخدام كلمة ”ملكي“‎

تناقش العائلة المالكة البريطانية مع الأمير هاري وزوجته ميغان، منع استخدامهما كلمة ”ملكي“ في علامتهما التجارية؛ بعدما تخلى الزوجان على نحو مفاجئ عن واجباتهما الملكية لبدء حياة جديدة في كندا.

واتفق هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، مع الملكة في الشهر الماضي، على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة، بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي ”لدور تقدمي جديد“ يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

وقال مصدر ملكي: ”نظرا لأن دوق ودوقة ساسكس يتنحيان عن دوريهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة، ويسعيان للاستقلال المالي فسوف يتعين مراجعة استخدام كلمة ’ملكي’ في هذا السياق“.

وأضاف المصدر: ”المناقشات لا تزال جارية“.

ويستخدم هاري وميغان علامة ”ساسكس رويال“ بكثرة.

ويحمل الموقع الإلكتروني الخاصة بهما، الاسم نفسه كما يستخدمانه في علامتهما التجارية ومؤسستهما للاستخدام في الكتب والأدوات المكتبية والملابس، مثل أثواب النوم والجوارب والحملات الخيرية وأدوات التدريب والرياضة والرعاية الاجتماعية.

وقال المصدر الملكي: ”في إطار عملية انتقال دوق ودوقة ساسكس للفصل الجديد من حياتهما، يجري التخطيط لإطلاق مؤسستهما الجديدة التي لا تهدف للربح. سنعلن التفاصيل في حينها“.

وعبر هاري عن حزنه؛ لاضطراره التخلي عن واجباته الملكية في اتفاق مع الملكة، قائلا إنه لا يوجد خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميجان في مستقبل مستقل عن تدخل الإعلام الخانق في حياتهما.