إيران: شكوى كندا بشأن الطائرة الأوكرانية دون أساس قانوني

قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف الثلاثاء، إن شكوى كندا بشأن طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني خطأ في يناير/كانون الثاني ليس لها أساس قانوني، مؤكدا أن أفعال إيران تستند إلى القواعد الدولية“، وفق ما نقل عنه موقع ”خبر أونلاين“.

ورفضت إيران مطالبة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لها بإرسال الصندوق الأسود الذي يضم تسجيلات الرحلة للخارج لفك شفرته.

وكثير من ضحايا حادث التحطم، وعددهم 176 شخصا، إيرانيون يحملون جنسيات أخرى وهو ما لا تعترف به إيران. وكان لكندا 57 مواطنا على متن الطائرة.

ويسعى محامون كنديون، نجحوا في السابق في مقاضاة إيران، إلى رفع دعوى قضائية جماعية نيابة عن ضحايا الطائرة للمطالبة بتعويضات لا تقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.1 مليار دولار).