سجن الفنان العراقي ”بوعتيج“ في الكويت (فيديو)

أمرت ”نيابة الإعلام“ الكويتية بحجز الفنان العراقي المعروف بـ ”بوعتيج“ 21 يوما، وإحالته إلى السجن المركزي، بعد توجيه تهمة الإساءة إلى ضابط بوزارة الداخلية له، حسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت ألقت القبض في وقت سابق على ”بوعتيج“ بعد نشره مقطع فيديو يسيء فيه لضابط مرور، وأحالته إلى النيابة العامة.

وكان الفنان العراقي نشر عبر حسابه في ”سناب شات“ مقطع فيديو وهو يسخر من ضابط مرور بعد أن سحب منه رخصة القيادة، وعلق قائلا إنه ”يكسب في ساعة راتب ضابط المرور في شهر“، وإن ”ساعة يده ثمنها يفوق راتب الضابط الذي خالفه“.

وقال في المقطع المتداول: ”والله قعد امشي بحال سبيلي، بس المشكلة لتوهم متخرجين، سحب الليسن ارتاح، والله يطلع غصبن عن لالي ما يرضى بعد، مو تسحبون ليسن اسحب السيارة بعد، يلا استانس، استانس بالنجمة اللي على كتفك هذي، الولد هذا كان معي بالمدرسة قبل، الحين معلق نجمة، الا وساحب السيارة احسنلك“.

وأضاف: ”تسحب الليسن وش تبي بالليسن عادي يعني اسحب اللي تبيه، بس المفروض ماتسوي هذا كله، انا اعرف اخوك، اخوك كان يداوم معي بصف واحد، وانت كنت معاي بنفس المدرسة (..) انا قاعد اطلع معاشك بساعة، انت بشهر، خلك شوي، استانس اخذ الليسن، اخذ السيارة بعد، اللي تبيه بعد، هذي الساعة أغلى من راتبك“.