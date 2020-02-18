مصر.. ”المهن الموسيقية“ تتراجع عن قرار منع محمد رمضان من الغناء

تراجع الفنان هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية في مصر، عن قرار منع الفنان المصري محمد رمضان، من الغناء أو منحه تصاريح بإحياء الحفلات، لافتا إلى أن التصريحات تمنح له كونه يغني أغاني راب موسيقية، والنقابة يوجد بها هذا المجال.

وقال الفنان هاني شاكر في تصريحات تلفزيونية إنه ”يتم منح محمد رمضان تصاريح بالغناء على اعتبار أنه عضو بنقابة المهن التمثيلية“، موضحا أن الأمر يتم بناء على مخاطبة من نقابته التمثيلية لنقابة الموسيقيين لإيجاز منحه تصريحا بالغناء.

وأكد هاني شاكر أن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء لا يشمل محمد رمضان لأنه يغني ”راب“، منوها إلى أن مضمون ما يقدمه رمضان على المسرح في الحفلات سواء كلام الأغاني أو ارتداء الملابس أشياء ليست من اختصاص نقابة الموسيقيين بل هي من اختصاص هيئة الرقابة على المصنفات الفنية“.

وشدد هاني شاكر على أن محمد رمضان ”يرتدي ملابس غير لائقة على المسرح في الحفلات، والرقابة لابد أن تجيز له هذا الأمر قبل أن يصعد المسرح ويبدأ حفله الغنائي“.