مصر تعلن عن خطة لتطوير أسلحتها والتوقف عن استيراد الذخيرة

كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر الدكتور محمد العصار، عن وضع خطة جديدة بالتعاون مع وزارة الدفاع، بهدف تطوير صناعة الأسلحة والذخائر المنتجة داخل الشركات التابعة لهم، والتي في حال تطبيقها لن تستورد مصر طلقة ذخيرة واحدة.

وقال محمد العصار على هامش افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، متمثلة في شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (م/300)، إن الهدف الرئيسي من الخطة هي وصول لمصر للاكتفاء الذاتي مؤكداً أن تقسيم تكلفة خطة التطوير ستكون على 3 سنوات لتنفذها بشكل جيد.

كما قال وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، خلال مداخلة هاتفية علي قناة صدي البلد، إن مصر تغيرت للأفضل منذ عام 2014، بعد تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يحدد رؤى ويحل المشكلات، مؤكدا أن الهدف من وزارة الإنتاج الحربي هو تلبية احتياجات القوات المسلحة.

وأشار إلى أن شركات الإنتاج الحربي تصنع كافة الدبابات والعربات المدرعة والكباري وأجهزة الاتصالات للقوات المسلحة، متابعاً ”ننتج دبابة بمصانعنا بأيدي مصرية وبالتعاون مع الجانب الأمريكي، فضلًا عن إنتاج عربات مدرعة بإمكانيات وتصميمات مصرية كاملة“.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح الاثنين، مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، متمثلة في شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (م/300) بمساحة 371 فدانًا.