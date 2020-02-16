مصر.. ”المهن الموسيقية“ تمنع محمد رمضان من إقامة الحفلات

قرر هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المصرية، منع الفنان محمد رمضان من إقامة الحفلات نهائيا، إضافة إلى عدم إعطائه تصريحات من النقابة، وذلك بعد مخالفة القواعد والشروط التي وضعها له.

وقال شاكر في تصريحات تلفزيونية، إن رمضان ”لم يعر اهتماما للنقابة، حيث لم يتم إعطاؤه تصريحا خاصا بآخر حفلة قدمها“.

وأضاف: ”لو غنى كويس مش هينجح، لكن لما يغني للخمرة والحشيش والمخدرات فذلك ما يلفت نظر الناس“، لافتا كذلك إلى أن الملابس التي يرتديها محمد رمضان ”غير لائقة في الحفلات ولا تمثل النجاح“.

وأكد أن محمد رمضان ”لن يحصل على أي موافقات من نقابة المهن الموسيقية بالغناء الفترة المقبلة أو الحالية“.

وأكد نقيب المهن الموسيقية أن ”مقاطع الفيديو كليب التي يطرحها محمد رمضان، المسؤولة عنها هي المصنفات الفنية، حيث سيتم وضع اشتراطات وقواعد حاسمة بشأنها“.