هل خسر محمد رمضان شعبيته في الشارع المصري بسبب أزمة الطيار؟ (فيديو إرم)

لازالت أزمة الفنان المصري محمد رمضان، مع الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، تلقي بظلالها على الرأي العام في مصر، بعدما تصاعد الموقف خلال اليومين الماضيين، حتى وصل إلى تدشين هاشتاغ يحمل اسم ”قاطعوا محمد رمضان“، تعاطفا مع الطيار الذي فقد عمله.

وبعيدا عن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قررت ”إرم نيوز“ استطلاع رأي المواطنين في الشارع المصري حول الأزمة، في ظل ترديد الفنان المصري بأن لقب ”نامبر وان“ الذي يطلقه على نفسه، حصل عليه بفضل جمهوره في الشارع، وليس ”تويتر“.

وأوضحت آراء المصريين في الشارع، أن رمضان هو المخطئ في تلك الأزمة، وأنه كان يجب ألا يقتحم المكان المخصص لقائد الطائرة، ووضعه في موقف محرج للتصوير مع الطيار، مستغلا نجوميته، الأمر الذي لن يرفضه أي شخص في موضع الطيار، خاصة أن رمضان فنان معروف.

وأكد عدد من المواطنين لـ“إرم نيوز“، أن محمد رمضان أخطأ أيضا في رد فعله على تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تم فصله وسحب رخصة الطيران منه نهائيا، وكان يجب عليه تعويضه ماليا.

فيما شدد آخرون على أن الطيار مخطئ مثل رمضان تماما، لأنه يعلم قوانين عمله جيدا، وكان عليه أن لا يجامل الفنان المصري بالتصوير معه، ثم إبداء الندم بعد ذلك.

وأيد البعض الهاشتاغ الذي يطالب بمقاطعة محمد رمضان، مؤكدين أنه يجب أن لا يكون الأخير قدوة للشباب، في ظل ما يقدمه من فن هابط، حسب وصفهم.

وكانت سلطة الطيران المدني في مصر قد حسمت الجدل الدائر بشأن المناشدات التي أُثيرت على مدار اليومين الماضيين لعودة الطيار المفصول أشرف أبو اليسر إلى عمله مجددًا، فأصدرت بيانًا شديد اللهجة على لسان الطيار سامح الحفني رئيس السلطة، وجدد فيه التزام سلطة الطيران بما ورد في نتائج التحقيق مع الطيار الذي اعتراف وقتها كقائد للرحلة بصحة الواقعة ومخالفته قانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010.

وجاء بيان وزارة الطيران المدني بعد نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو يدين الطيار المصري، ويشير إلى أن ما يلفقه له بشأن خداعه ما هو إلا كذب وافتراء منه.

وأوضح المقطع أن الطيار المصري كان على علم بأن ما يتم تصويره هو مقطع فيديو وقال: ”“هنا مفيش حكومة أنا الحكومة“.

وقطعت الوزارة الطريق على محمد رمضان وغيره ممن يسعون لإعادة الطيار إلى عمله بالمخالفة للقانون، إذ قال محمد رمضان في تعليقه على المقطع: ”أنا مكدبتش لما قلت إن الكابتن عارف إنه في فيديو بيتصور، وأنا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل، ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، إن شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله“.