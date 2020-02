وفاة ممثلة ”Sex and the City“ لين كوهين

توفيت الفنانة الأمريكية لين كوهين عن عمر ناهز الـ 86، وقال مديرها جوش بولتز إن كوهين توفيت في مقر إقامتها بمدينة نيويورك.

واشتهرت كوهين بتجسيد شخصية ”ماجدة“ مدبرة المنزل والمربية في مسلسل ”Sex and the City“ الذي عُرض على الشبكة التلفزيونية الأمريكية ”اتش بي أو“، والذي تحول بعد ذلك إلى سلسلة أفلام.

كما لعبت أيضا شخصية ماغس في The Hunger Games: Catching Fire، وظهرت في الفيلم الرومانسي ross the Universe، فضلا عن أدوارها في مسلسلات تليفزيونية مثل Law & Order ومسلسل The Marvelous Mrs Maisel.

إلى جانب الأعمال السينمائية والتلفزيون، تعد الفنانة الراحلة ذات تاريخ في المسرح، حيث شملت أدوارها المسرحية في برودواي، مسرحية الكاتب تينيسي ويليامز Orpheus Descending ومسرحية Ivanov للكاتب المسرحي الروسي أنطون تشيخوف.

ولدت كوهين في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري في عام 1933، وتزوجت رونالد منذ عام 1964.