كاظم الساهر يحسم الجدل حول إحيائه حفلًا غنائيًا في مصر (صور)

حسم الفنان العراقي كاظم الساهر، الجدل الدائر بشأن عودته بحفل غنائي في مصر بعد غياب 12 عامًا، موضحًا أن الحديث بشأن حفلات مقبلة خلاف ما يتم إعلانه عبر صفحته الرسمية سيكون عاريًا تمامًا عن الصحة.

وقال كاظم الساهر في منشور عبر صفحته الرسمية والموثقة على موقع ”فيسبوك“ في بيان مقتضب:“نود أن نلفت عنايتكم إلى أن المرجع الوحيد لجدول حفلات كاظم الساهر هو الصفحة الرسمية على الفيسبوك، وأي خبر عن حفلات مقبلة من خارج الصفحة عارٍ عن الصحة“.

ويأتي توضيح كاظم الساهر بهذا الشأن بعد الحديث خلال اليومين الماضيين عن تحضير المنتج السينمائي ومنظم الحفلات وليد منصور لتنظيم أول حفل غنائي للفنان كاظم الساهر في مصر بعد غيابه المستمر منذ 12 عامًا.

وكان وليد منصور نشر ”بوستر“ دعائيًا يحمل صورة كاظم الساهر عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“، مدونًا عليه كلمة ”قريبًا“، وأرفق به تعليقًا قال فيه:“يا مسهل لأول مرة من 12 سنة“.

يا مسهل لأول مره من ١٢ سنه تم النشر بواسطة ‏‎Waleed Mansour‎‏ في الأربعاء، ١٢ فبراير ٢٠٢٠

يُذكر أن كاظم الساهر أحيا حفلين غنائيين في السعودية يومي 12 و13 من الشهر الجاري في الرياض وجدة بمناسبة ”عيد الحب“ حيث قدّم باقة من أشهر وأجمل أغانيه التي لاقت تفاعلًا جماهيريًا ضخمًا.