كاظم الساهر يحيي حفلين بالسعودية في عيد الحب

فاجأ الفنان العراقي كاظم الساهر جمهور المملكة العربية السعودية بإعلانه عن حفلين غنائيين دفعة واحدة، بعد إلغاء حفله الأخير الذي كان مقررًا 14 سبتمبر الماضي، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، وذلك بسبب التظاهرات الشعبية التي شهدها العراق.

وشارك كاظم الساهر جمهوره عبر حسابه على موقع ”تويتر“ البوستر الخاص بالحفلين، اللذين سيقامان في مدينتي الرياض وجدة، بمناسبة عيد الحب، على أن تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

وكشف البوستر عن إقامة الحفل الأول في الرياض يوم 12 فبراير على مسرح أبو بكر سالم، فيما يقام الثاني يوم 13 فبراير في مدينة جدة، على أن يتم تحديد المسرح خلال اليومين المقبلين.

#كاظم_الساهر

في الرياض ١٢ فبراير

و في جدة ١٣ فبراير pic.twitter.com/RIeUftdBZ8 — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) February 5, 2020

وكان حساب كاظم الساهر عبر ”تويتر“ أعلن عن إلغاء حفله في ”موسم الرياض“ سبتمبر الماضي، عندما غرد يقول: ”نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب.