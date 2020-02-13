بعد انفصالها عن الملياردير السعودي.. هل تواعد ريهانا مغني الراب آيساب روكي؟(صور)

أثارت نجمة الغناء الأمريكية ريهانا دوامة من الشائعات حول حياتها العاطفية بعد انفصالها عن الملياردير السعودي حسن الجميل، منذ أقل من شهر.

ولعل ظهورها كثيرا مع نجم الراب الشهير آيساب روكي، جعلهما محط الأنظار، ودفع جمهورهما إلى التخمين بوجود علاقة بينهما.

وظهرت ريهانا وروكي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في The Nice Guy، وهو ملهى ليلي شهير في ويست هوليوود، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وصلت ريهانا أولا حوالي الساعة الواحدة صباحا مع حارس شخصي، وفي الثانية صباحا، ذهب روكي إلى المكان نفسه.

وأوردت الصحيفة صورا تظهر وصول آيساب روكي الذي حاول أن يبقى متخفيا وارتدى غطاء على رأسه، وظل الثنائي في الداخل لساعات.

وقال مصدر آخر لموقع ”إي نيوز“ الأمريكي: ”ريهانا ترى آيساب روكي باستمرار، لكنها ما زالت تعتبر نفسها عزباء“.

وأوضح المصدر المقرب من ريهانا أن كل ما يحدث هو مجرد عارض لها، وأنها تقضي وقتا ممتعا.

وتأتي شائعات ريهانا الرومانسية الجديدة بعد شهر من إعلان صحيفة ”يو إس ويكلي“ انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل، الذي كانت معه لمدة ثلاث سنوات.

وخلال هذه الشائعات، روجت ريهانا لخط الأزياء Savage X Fenty بصورة جريئة على ”انستغرام“ يوم الأربعاء، وذلك قبل عيد الحب مباشرة.

وظهرت ريهانا البالغة من العمر 31 عاما وهي ترتدي ملابس داخلية بيضاء ورباطا من الدانتيل المطابق، وأسدلت شعرها خلف رأسها ووضعت مكياجا أرجوانيا.

وكتبت: ”كن لي“ في تعليق على الصورة التي وجهتها لـ 79 مليونا من متابعي انستغرام.

يذكر أن ريهانا ظهرت في أحضان مغني الراب الأمريكي آيساب روكي في حفل Yams Day Benefit في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، في اليوم نفسه الذي قطعت فيه علاقتها مع جميل.

وعقب الحفل، استكمل الثنائي احتفالهما في نيويورك وقضيا الليلة معا.

وقال مصدر مقرب: ”لقد تقاسما جناح فندق خلال تلك الرحلة في نيويورك“، مشيرا إلى أن ريهانا كانت مترددة في الإعلان عن علاقتها مع روكي خاصة أنها كانت قد انفصلت للتو من علاقتها السابقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط اسم ريهانا وروكي عاطفيا، ففي عام 2013 جرى رصدهما معا وهما يستمتعان في مدينة نيويورك، لكن مغني الراب سارع إلى تهدئة أي شائعات عن علاقتهما، قائلا: ”أنا لا أنظر إليها هكذا“.