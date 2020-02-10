ريهانا تثير الجدل بشأن ميولها الجسدية

لم تخفِ نجمة الغناء الأمريكية ريهانا، 31 عاما، إعجابها بتصميمات الأزياء ”غير الثنائية“ التي تتبع أفرادا يواجهون هوية جنس غير مستقرة، كما اعترفت بأنها تستوحي أسلوبها من نجمة مسلسل“Master of None“ لينا وايث.

وعندما طلِب من ريهانا – التي أطلقت خط أزيائها الخاص في السنوات الأخيرة- تسمية أحد المشاهير الذين تحب أن تسير على خطاهم في التصميم، أكدت أنها ”لينا وايث“ وقالت: ”أحبها، أحب موقفها، إنها ذكية جدا، موهوبة جدا، كما أحترم أسلوبها، لأنها تقف في منطقة وسطى بين الذكر والأنثى (الجنس الثالث)“.

ريهانا في حديثها عن علامتها لمستحضرات التجميل ”فنتي بيوتي“، قالت ”تضم علامتي التجارية ”فنتي“ العديد من أنماط الأزياء للجنسين.. أتسوق في الغالب بقسم الرجال، لذلك أرغب في أن يعشق الرجال أشيائي التي نقوم بصنعها“.

كما اعترفت ريهانا في لقاء تلفزيوني ببرنامج ”انترتيمنت تونايت“ بأنها تمكنت من الحصول على دعم زملائها من المشاهير والوسط الفني لمشروعها في إنشاء علامتها الخاصة للأزياء، كما نوهت خلال استضافتها في البرنامج الليلي إلى مدى امتنانها لهؤلاء الأصدقاء.

وفي الوقت نفسه، كانت النجمة المعروفة كاردي بي، أطلقت على ريهانا لقب أحد الرموز التي تعتز بهن في مجال الأزياء.

واعترفت نجمة الراب البالغة من العمر 27 عاما بأنها تستوحي من أمثال ريهانا وليدي غاغا وميسي إيليوت وجنيفر لوبيز إطلالتها.

وردا على سؤال حول من هن أيقونات الأزياء بالنسبة لها، قالت نجمة الألبوم الغنائي الشهير ”بوداك يلو“: ”بالنسبة لي، ليدي غاغا، ميسي إليوت، جنيفر لوبيز، وريهانا“.

وكانت عدسات الباباراتزي التقطت عددا من الصور للمغنية السمراء، وذلك إبان حضورها بعضا من فعاليات أسبوع الموضة الذي يقام حاليا في نيويورك، وجاءت إطلالتها بسيطة عبر سروال الجينز إلى جانب معطف شتوي أسود، وهي الإطلالة التي وصفت بالغريبة كإطلالة الذكور.