للمرة الأولى.. يسرا على ممشى المشاهير بهوليوود قبل حفل الأوسكار (صور)

حرصت الفنانة المصرية يسرا، على مشاركة جمهورها أولى لحظات مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، المقرر إقامته على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي تشارك فيه للمرة الأولى في تاريخها بعضوية لجنة التحكيم في فئة الممثلين.

وظهرت يسرا في الصور التي نشرتها على حسابها الموثق عبر موقع ”تويتر“ وهي تقف على ممشى المشاهير بهوليوود، وكانت برفقتها الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد.

Getting ready for the #Oscars with my favorite @RAYAofficial ❤ Stay tuned for my special episode on @ScoopWithRaya ???? Thank you Cedric Haddad & the whole team for dolling me up. ????⠀

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Dress & Shoes: @MaisonValentino

Earrings & Ring: @azzafahmy #Youssra #يسرا pic.twitter.com/ePQujvBwtW — Youssra (@Youssra) February 9, 2020

وظهرت يسرا، في الصور وهي ترتدي فستانًا أبيض لفتت به أنظار المتابعين، وأكدت في تعليقها بأنها على أتمْ الاستعداد للحفل.

ولم تكن يسرا هي النجمة المصرية الوحيدة التي تشارك في عضوية لجنة تحكيم ”الأوسكار“ بل ضمت القائمة شخصيتين مصريتين هما المخرج عمرو سلامة ضمن لائحة المخرجين، والمنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ضمن فئة المنتجين.

يُذكر أن الأكاديمية الأمريكية للفنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز ”الأوسكار“ أعلنت عن ضم عدد من الأسماء العربية للمشاركة في لجنة التحكيم من بينهم المخرج السوري طلال ديركي، والمنتج كريم عامر، والمخرجة اليمنية خديجة السلامي، و5 شخصيات من لبنان هم مصمم الإنتاج حسين بيضون، ومدير التصوير كريستوفر عون، ومصمم الشخصيات الكرتونية راني نعماني، والمنتج جورج شقير، والمخرجة نيجلا مؤمن.