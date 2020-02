للمرة الأولى.. يسرا على ممشى المشاهير بهوليوود قبل حفل الأوسكار (صور)

حرصت الفنانة المصرية يسرا، على مشاركة جمهورها أولى لحظات مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، المقرر إقامته على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي تشارك فيه للمرة الأولى في تاريخها بعضوية لجنة التحكيم في فئة الممثلين.

وظهرت يسرا في الصور التي نشرتها على حسابها الموثق عبر موقع ”تويتر“ وهي تقف على ممشى المشاهير بهوليوود، وكانت برفقتها الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد.

Getting ready for the #Oscars with my favorite @RAYAofficial ❤ Stay tuned for my special episode on @ScoopWithRaya ????

Thank you Cedric Haddad & the whole team for dolling me up. ????⠀

⠀

Dress & Shoes: @MaisonValentino

Earrings & Ring: @azzafahmy #Youssra #يسرا pic.twitter.com/ePQujvBwtW

— Youssra (@Youssra) February 9, 2020