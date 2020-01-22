يسرا تكشف حقيقة إصابتها بسرطان الدم

أعربت الفنانة المصرية يسرا، عن حزنها الشديد بسبب تداول أخبار تفيد بإصابتها بمرض سرطان الدم ”اللوكيميا“، مشيرًة إلى أن كل ما تم تداوله عار تمامًا عن الصحة.

وأوضحت يسرا في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن بعض المواقع الصحفية فسرت تصريحاتها في لقاء لها مع جمهورها بطريقة خاطئة، لافتًة إلى أن الأمر كان يعود إلى شكوك فقط لدى الأطباء من خلال بعض التحاليل التي أجرتها.

وأشارت إلى أنها تحرص على زيارة فريقها الطبي بشكل سنوي وتقوم بعمل تحاليل للاطمئنان على صحتها منوهًة أنها في إحدى الأعوام أجرت تحاليلها وقال لها الأطباء إنهم يشكون في إصابتها بـ“اللوكيميا“ واستمر الأمر 3 أشهر حتى تم التأكد من عدم إصابتها بهذا المرض.

وأضافت يسرا أنها كانت تتحدث في هذا الأمر للمرة الأولى مع جمهورها على سبيل الفضفضة ومنحهم درسًا حول نعم الله التي لا حصر لها مبينًة أنها تحدثت مع الجمهور بشكل واضح بأنها عاشت في فترة من الرعب حتى ظهرت نتائج التحاليل والتي كانت ”سلبية“.

ووجّهت يسرا رسالة إلى وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار التي تعني بالحياة الخاصة للفنانين وذويهم سواء في مرض أو وفاة لأن مثل هذا الخبر أثار بلبلة كبيرة تسببت في قلق الكثيرين عليها.

يُذكر أن يسرا تستعد لتصوير مسلسلها الرمضاني الجديد والذي يحمل عنوان ”دهب عيرة“ للمخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل، وهو اسم مؤقت سيتم تغييره بعد الانتهاء من كتابة العمل بشكل نهائي وبدء التصوير.