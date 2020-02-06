وفاة الممثل العالمي كيرك دوغلاس

أعلن الممثل الأمريكي مايكل دوغلاس، وفاة والده كيرك دوغلاس عن 103 أعوام.

وقال مايكل دوغلاس لمجلة ”بيبول“: ”ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوغلاس عنا“.

وأضاف: ”كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا“.

وكيرك دوغلاس، هو ممثل أمريكي من أصل روسي، ولد في 9 ديسمبر 1916، وقضى طفولته الفقيرة مع والدين مهاجرين.

كان أول فيلم له هو ”الحب الغريب“ لمارثا آيفرز (1946) مع باربارا ستانويك، وتطور دوغلاس بسرعة لتتصدر أفلامه شباك التذاكر في الخمسينات والستينات، وعرف بأدوار الدراما الخطيرة، بما في ذلك أفلام الغرب والأفلام الحربية.

وخلال مسيرته التي استمرت 6 عقود، ظهر في أكثر من 90 فيلما، وفي عام 1960 ساعد في إنهاء القائمة السوداء في هوليوود.

أصبح دوغلاس نجما عالميا بعد دوره البارز كبطل ملاكمة عديم الضمير في فيلم ”البطل“ (1949) ولقي استقبالا إيجابيا وحصد منه أول ترشيح له على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

ومن بين أفلامه المبكرة الأخرى: ”شاب مع بوق“ (1950) مع لورين باكال ودوريس داي، و“أيس إن ذا هول“ أمام جان سترلينغ (1951)، و“قصة بوليسية“ (1951).

تحصل على ترشيح أوسكار ثان لدوره الكبير في ”السيء والجميلة“ (1952) أمام لانا تيرنر، وترشيح ثالث لتصويره فينسنت فان جوخ في رغبة في الحياة (1956).