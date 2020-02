الفيديو المتسبب في سجن الفنانة مريم حسين

View this post on Instagram

الفنانة المغربية مريم حسين تعترف أنها نادمة إزاء المقطع المصور لها وهي ترقص مع المغني الأمريكي تايغا، في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات، والذي تسبب في توجيه تهمة "هتك عرض بالرضا" وإصدار حكم بحبسها شهرًا.