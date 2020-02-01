الفيديو المتسبب في سجن الفنانة مريم حسين

تسبب مقطع فيديو في حبس الفنانة مريم حسين لمدة شهر وإبعادها عن دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد سنتين من التقاضي أمام محاكم دبي، بين الفنانة وصالح الجسمي الذي رفع عليها دعوى قضائية؛ بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني“ راب“ في إحدى الحفلات الموسيقية.

وظهرت مريم في الفيديو حينها (2017) وهي ترقص مع المغني الأمريكي تايغا بشكل مثير وملابس ضيقة خلال إحدى سهرات حفلات رأس السنة.

وفي المقابل، اتهمت النيابة العامة الجسمي بسب وقذف الفنانة المغربية، وإعادة نشر مقطع الفيديو، في حين وجهت النيابة إلى الفنانة في ذاك الوقت، تهم: السب والقذف ونشر مواد مخلة بالآداب وهتك العرض بالرضا.

وقبل أشهر، قضت محكمة جنح دبي بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحق مريم حسين؛ بعد إدانتها بتهمة هتك العرض بالرضا، بينما برأت الإعلامي الجسمي من التهم المنسوبة إليه، لكن مريم حسين استأنفت الحكم الصادر بحقها.

واعترضت الفنانة المغربية على الحكم الصادر بحقها، قائلة على حسابها في ”أنستغرام“: ”اللي يشوف هذا الكلام يقول قاتلة قتيل أو مجرمة أو.. ما راح أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.. وربي يأخد حقي من الكل اللي يتدخلون بحياتي وهم ما لهم دخل بحياتي“.