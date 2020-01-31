القبض على مريم حسين في دبي لتنفيذ حكم حبسها (فيديو)

أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، عن القبض على الفنانة المغربية مريم حسين لتنفيذ الحكم الصادر بحقها من محكمة دبي بالحبس شهرًا يليها الإبعاد عن دولة الإمارات.

وقال الجسمي في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن مريم حسين أصبحت في عهدة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، مردفًا: ”قُضي الأمر“.

وأضاف: ”إنه لم يكن يتمنى أن يصل لهذه الدرجة، إلا أنه مضطر لفعل ذلك، كي يأخذ كل ذي حق حقه“.

ووجّه الإعلامي الإماراتي الشكر لدولة الإمارات، وشرطة ونيابة ومحاكم دبي، ومن ساعده في تلك القضية.

قضي الأمر ، #مريم_حسين في عهدة الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، شكراً #شرطة_دبي @DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/FmQhnLYDrO — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) January 31, 2020

وطالب الجسمي بعدم الخوض في هذا الأمر مجددًا، قائلاً: ”بالقبض عليها انتهى الأمر بالنسبة لي“، منوهًا بأن أي إجراء سيراه الجمهور على الساحة سيكون قانونيًا.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف دبي أصدرت حكمًا نهائيًا بالحبس شهرًا، في قضية اتهام مريم حسين بـ“هتك العرض بالرضا“ بعد استمرارها عامًا في المحاكم، يليه الإبعاد عن دولة الإمارات، كما قضت ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير.