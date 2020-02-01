بدور البراهيم تغادر السعودية بعد عقد القران

نشرت الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم، صباح اليوم صورة توحي بمغاردتها السعودية بعد ساعات عن إعلانها عقد قرانها بمهر بلغت قيمته مليون ريال (نحو 266 ألف دولار).

وتظهر الصورة ما بدا أنه تواجد بدور على متن الدرجة الأولى الفخمة بطيران الإمارات، قبيل السفر من مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرق المملكة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت بدور متجهة إلى دبي فقط أم أنها ستنتقل من هناك إلى وجهة أخرى من الوجهات الكثيرة التي يصلها طيران الإمارات.

وكانت الفاشنيستا السعودية قد كشفت عبر حسابها في ”سناب شات“، مساء الخميس، عن عقد قرانها، مقابل مهر مرتفع قيمته مليون ريال.

ونشرت البراهيم، وهي مطلقة وأم لطفلين، صورة لعقد زواج، وقالت معلقة: ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني، اللهم اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا“.

ومازال الجدل محتدما بمواقع التواصل الاجتماعي حول هذا العقد، رغم تأكيد صحيفة سعودية تدعى ”عين الحقيقة“ أن ما ذكرته البراهيم بشأن مهرها ليس صحيحا، وأنه لم يتجاوز الـ70 ألف ريال، واصفة إقدام الفاشنيستا على تصوير أوراق عن قيمة مهرها بـ“مجرد تمثيلية“.