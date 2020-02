بدور البراهيم تغادر السعودية بعد عقد القران

View this post on Instagram

نجمة الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، بدور البراهيم تعلن عقد قرانها على شخص لم تكشف عن هويته بعد، مقابل مهر قيمته مليون ريال (نحو 266 ألف دولار). . #إرم_نيوز #السعودية #بدور_ابراهيم #زواج #مهر #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia