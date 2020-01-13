شهاب ”ملح إنستغرام“ يعلن موافقة بدور البراهيم على الزواج منه (فيديو)‎

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة بين الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم ونجم مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت شهاب الشهير بـ“ملح إنستغرام“، يتحدثان فيه عن تقبلها الزواج منه من دون مهر، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة.

يذكر أن البراهيم كان لها تصريح سابق ردت فيه على متابع طلب الزواج منها بالقول إن مهرها يصل إلى مليون ريال، فأحدثت ضجة وقتها بين المتابعين.

وقال شهاب في المقطع الذي بثه عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات”، إنه ”قرر الزواج من بدور البراهيم“، موضحا بطريقة ساخرة أنه ”لن يمنحها أي شيء وأنها وافقت على ذلك“.

في المقابل، قالت البراهيم إنها ”قررت الموافقة لأنه مختلف عمن تقدموا لها“، واصفة إياه بـ“الكيوت“، ثم تهكمت عليه قائلة ”قررت أربيه ووافقت بالزواج لأنه لسه صغير وفارق عني“.

ورد شهاب قائلا ”هي عندها حب كبير للصغار وعشان كده هي وافقت، إنتي بتحبي كده بس ليش يعني اشمعنى أنا، ده عشان أنا يعني أحلى منهم وفارق عنهم بس هتاخديني السعودية، خلاص جايلكم السعودية أنا“.

بدورهم، وصف رواد التواصل الاجتماعي ما حدث بين الطرفين بـ“قلة الأدب“ التي يتمتعان بها، موجهين سهام الانتقادات إلى بدور البراهيم التي دائما ما تثير الجدل بسبب حديثها المستمر عن الزواج.