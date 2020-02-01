والدة حلا الترك تروي تفاصيل تعرضها للتهديد وتجهش بالبكاء (فيديو)

قالت منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، إنها تعرضت للتهديد والابتزاز من قبل امرأة، (لم تفصح عن اسمها) وقيل إنها تقصد مها الترك والدة طليقها المنتج البحريني محمد الترك وجدة أولادها.

وبثّت منى السابر مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ قائلًة إنها تؤمن بالقضاء البحريني الذي أنصفها في أكثر من قضية منوهًة أن ذلك تم من خلال وكيلتها القانونية الشيخة سلوى، مشيرًة إلى أنها استكفت مما يحدث لها من ابتزاز وتهميش.

وأكدت منى السابر أنها لم تنشر أي أخبار بشأن حصولها على أحكام قضائية لصالحها مراعاة لأولادها إلا أن العالم يعتمد على ما في الظاهر فقط.

واستطردت ”السابر“ أنها لا تريد سوى أولادها، مشددًة على أن ظهورها لم يأت لكسب تعاطف ولكن لأنها امرأة تحب الحق ولا تريد سوى حقها فقط.

وأشارت طليقة المنتج محمد الترك قائلًة: إنها لا تخاف من ظهور ابنتها حلا أو أي أحد من أولادها ”لايف“ والحديث في أي شيء منوهًة أنهم أولادها مهما حدث لأنها حملت بهم 9 أشهر وأنجبتهم وتعبت عليهم رغم انشغالها في العمل.

وأردفت والدة حلا الترك: ”لا أخاف إلا من الله الذي خلقني ويكفي ابتزاز وتهميش وتعدي نحن في 2020 والدنيا تغيرت هل يجب أن أذهب إلى بلد أوروبي لكي أطالب بحقي؟“.

وأكدت منى السابر أنها تعرضت للكثير من الظلم إلا أنها لم تُخطئ في حق أحد، مبينًة: ”هناك أشياء كثيرة بداخلي لا أستطيع الحديث فيها لأن الكلام محسوب عليّ ولم أظلم أحدًا إطلاقًا“.

وأجهشت منى السابر بالبكاء قائلًة: ”ما بدي شيء إلا أولادي تعرضت للتهديد مرارًا لإبعادي عن أبنائي وتشويه صورتي أمامهم وأيضًا لمحاولات ابتزاز“.

وبشأن المرأة التي قصدتها في حديثها قالت إن تلك المرأة عاشت إلى جانبها 10 سنوات وفوجئت بسلوكها الغريب تجاهها مؤخرًا مختتمًة أنه يتم تهديدها بخروج أبنائها عن صمتهم والظهور في بث مباشر ليهاجمونها.

وبعد زعم البعض أن حلا الترك تقصد حفيدة أبنائها مها الترك، ردّت الأخيرة على إحدى المتابعات المتضامنات مع منى السابر، وقالت: ”أتمنى قبل ما تسمحي لنفسك تقذفي وتشتمي أن تعرفي كل الحقائق“، معربًة عن غضبها منها بسبب سماعها الأمر من طرف واحد.

ودافعت مها الترك عن نفسها قائلًة إنها لم تحرم طليقة ابنها من أولادها ولكنهم لا يريدونها، مشددًة على أنها لو كانت تملك الجرأة لقالت الأسباب التي كشفوا عنها للمسؤولين عندما اشتكت عليها في مركز حقوق الطفل والنيابة العامة.

وأضافت ”مها“ أن منى السابر لو صادقة فلتتحدث عن القضية بينها وبين ابنتها ”حلا“ في المحكمة، مشددًة على أنها وقفت معها ولكنها ما لبثت أن كشفت حقيقتها.

وأكدت أنها تحب أحفادها وستقف إلى جانبهم فيها يطلبونه منها ولن تقول أكثر من ذلك، مختتمًة بأن أولادها لا يريدون أن يعيشون معها.

يُذكر أن محكمة بحرينية أصدرت حكمًا نهائيًا بشأن حضانة حلا الترك حيث منحتها المحكمة حرية الاختيار بأن تعيش مع والدها أو تختار الاستمرار مع والدتها وذلك بعد بلوغها سن الرشد واختارت حلا العودة إلى الحياة مجددًا مع والدها بعدما تصالحت معه