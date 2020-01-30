فتح تحقيق بالكويت بشأن مقطع إساءة الفاشنيستا نهى نبيل لطفلها

فتحت مباحث الأحداث في دولة الكويت، اليوم الخميس، تحقيقا في مضمون مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام الفاشنيستا نهى نبيل بالصراخ على طفلها، إذ اتهمها ناشطون بنعته بألفاظ بذيئة، وفق حساب ”المجلس“ المحلي.

وانتشر المقطع عبر تسريب من كاميرا المراقبة في منزلها، وكانت تقف أمام طفلها وهي تقوم بسبّه بألفاظ غير لائقة، فيما ظهر في المقطع شخص قيل إنه مسرب الفيديو.

وانتقدها الشخص قائلا: ”تقول له يا قواد يا .. في أم تقول كده؟“، ثم أبرز هاتفه في المقطع ما يؤكد أنه مسرب الفيديو وأنه على هاتفه.

وكانت الفاشنيستا نهى نبيل ردت على الانتقادات الموجهة ضدها بصورة جمعتها بابنها، معلقة: ”حتى وإن كنت تمشي مستقيما ستجد من ينتقد ظلك المائل“.