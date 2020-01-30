نهى نبيل ترد على الهجوم ضدها بسبب مقطعها المسيء لطفلها (صورة)

خرجت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، عن صمتها إزاء الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له بعد مقطعها المسيء لطفلها، حيث ظهرت وهي توبخ ابنها بألفاظ خادشة للحياء، ما عرضها لانتقادات لاذعة من قبل ناشطين.

وردت الفاشينيستا على الهجوم الذي تعرضت له بمشاركة صورة جمعتها بطفلها وهي تحتضنه وذلك عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ من خلال خاصية ”الستوري“ وعلقت قائلة: ”حتى وإن كنت تمشي مستقيما ستجد من ينتقد ظلك المائل“.

وأظهر مقطع فيديو مسيء ومليء بالألفاظ الخارجة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نهى نبيل وهي توبخ طفلها بألفاظ غير ”لائقة“ وكان الطفل يقف أمامها مذعنا، إضافة إلى وجود رجل قيل إنه زوجها ولم يُبدِ أي ردة فعل، وهو ما فتح عليها باب الانتقاد.