نهى نبيل ترد على الهجوم ضدها بسبب مقطعها المسيء لطفلها (صورة)

View this post on Instagram

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسيء منسوب للفاشنيستا الكويتية نهى نبيل وهي توبخ طفلها بألفاظ خادشة للحياء، الأمر الذي عرضها لانتقادات شديدة. وانتشر المقطع عبر تسريب من كاميرا المراقبة في منزلها وكانت تقف أمام طفلها وهي تقوم بسبّه بألفاظ غير لائقة، فيما أظهر المقطع شخصا ينتقد تصرفها قائلًا: "تقول له يا قواد يا .. في أم تقول كده؟". . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت #مشاهير #مشاهير_الفن #فاشينيستا #نهى_نبيل #سب #تربية #غرائب #فضائح #فضيحة #فيديو #ترند #جديد #تفاعل #news #kuwait #video #trend