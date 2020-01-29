رغم مرضه.. خالد النبوي يتعاقد على مسلسل جديد في رمضان 2020

تعاقد الفنان المصري خالد النبوي على بطولة مسلسل جديد، سيشارك من خلاله في موسم دراما رمضان المقبل، على الرغم من الأزمة الصحية التي يعاني منها في الفترة الحالية.

وكشفت الفنانة المصرية ريهام حجاج، عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، عن انضمام النبوي إلى فريق عمل مسلسل ”لما كنا صغيرين“.

وعلقت حجاج على الصورة قائلة: ”الأستاذ الكبير العظيم محمود حميدة والأسطورة طومان باي النجم العالمي صاحب الموهبة الكبيرة خالد النبوي يلتقيان في مسلسل لما كنا صغيرين رمضان 2020، بطولة النجمة نسرين أمين والنجوم كريم قاسم ونبيل عيسي ومحمود حجازي للمؤلف الكبير أيمن سلامة والمخرج الكبير محمد علي، يا رب نكون عند حسن ظنكم بإذن الله“.

وبدأ فريق عمل المسلسل، التصوير بالفعل، الثلاثاء، في منطقة الشيخ زايد، بينما لم يشارك الفنان خالد النبوي، بسبب خضوعه خلال الفترة الحالية لفترة نقاهة.

وخضع خالد النبوي منذ أسبوع، لعملية قسطرة في القلب وتركيب دعامة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أصيب بها نتيجة ممارسته رياضات عنيفة.

وعلى الرغم من تعليمات الطبيب للنبوي، بضرورة التزامه بالراحة التامة، حسبما أفاد نقيب الممثلين أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية سابقة، إلا أنه تعاقد على المسلسل الذي سيحتاج منه التصوير حوالي 14 ساعة يوميا، للحاق بالعرض في موسم دراما رمضان المقبل.

يذكر أن خالد النبوي حقق نجاحا كبيرا من خلال مسلسله الأخير ”ممالك النار“، الذي شارك في بطولته إلى جانب كوكبة من النجوم العرب.