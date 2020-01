رغم مرضه.. خالد النبوي يتعاقد على مسلسل جديد في رمضان 2020

View this post on Instagram

الأستاذ كبير العظيم محمود حميدة و الاسطورة طومان باي النجم العالمي صاحب الموهبة الكبيرة خالد النبوي يلتقون في مسلسل لما كنا صغيرين رمضان ٢٠٢٠ بطولة النجمة نسرين امين و النجوم كريم قاسم و نبيل عيسي و محمود حجازي للمؤلف الكبير أيمن سلامة و المخرج الكبير محمد علي يا رب نكون عند حسن ظنكم بإذن الله ????