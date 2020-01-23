الفنان المصري خالد النبوي يغادر المستشفى

كشف الطبيب المصري جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، في منشور عبر حسابه الخاص على ”فيسبوك“، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري خالد النبوي، والذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة، كشفت عنها زوجته منى المغربي، وطلبت من الجمهور الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى.

وأكد الطبيب المشرف على حالة الفنان المصري، أن صحته في تحسن وخرج من المستشفى، مضيفا أن العملية الجراحية الثانية تم تأجيلها: ”النبوي يتعافى من وعكته الصحية وبمنزله الآن، الدعامة الثانية مؤجلة، الحالة مستقرة متزعلوش“.

النبوي يتعافي من وعكته الصحية وبمنزلة الآنالدعامة التانية مؤجلةNot urgentالحالة مستقرة#ما_تزعلوش تم النشر بواسطة ‏‎Gamal Shaban‎‏ في الخميس، ٢٣ يناير ٢٠٢٠

وواصل في منشور آخر: ”الحمد لله ع السلامة يا فنان، خالد النبوي غادر مستشفى القصر التعليمي الفرنساوي إلى منزله بسلامة الله الثامنة والربع صباح اليوم، وحالته مستقرة والحمد لله، بعد عملية دعامة دوائية ناجحة في الشريان التاجي الخلفي“.

حمد الله ع السلامة يا فنانخالد النبوي غادر مستشفي القصر التعليمي الفرنساوي إلي منزله بسلامة الله الثامنة والربع صباح… تم النشر بواسطة ‏‎Gamal Shaban‎‏ في الخميس، ٢٣ يناير ٢٠٢٠

الجدير بالذكر أن خالد النبوي، احتفل بطرح فيلمه الجديد ”يوم وليلة“ في دور العرض السينمائية، الذي يشارك في بطولته: الفنان أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب، أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.