ردا على أحلام.. محامية صالح الجسمي تكشف الموقف القانوني بشأن تنازله عن قضيته مع مريم حسين‎

كشفت المحامية حوراء موسى، الوكيل القانوني للإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، الموقف القانوني الخاص بقضيته مع الفنانة المغربية مريم حسين، في ظل ما ورد إليه من طلب بالتنازل عن القضية وعدم الرضا بحبسها.

وجاء حديث حوراء موسى ردًا على الفنانة الإماراتية أحلام التي تمنت من صالح الجسمي التنازل بسبب طفلة مريم حسين، خاصة وأنها امرأة كما أنه انتصر.

وقالت حوراء موسى في تعليق لأحلام على منشور صالح الجسمي عبر حسابه على ”تويتر“: ”الغالية أم فهد بصفتي وكيلة عن صالح أود توضيح أمر تهمة هتك العرض بالرضا ليست من فئة الجرائم التي يجوز فيها التنازل“.

وأضافت محامية صالح الجسمي قائلة: ”التنازل يكون في بعض الجرائم التي نص القانون عليها حصراً مثل السب والقذف، بالتالي لا يستطيع بحكم القانون موكلي صالح أن يتنازل عن الدعوى لأنها حق خالص للدولة“.

قلبك يوجعك وماتنام عزيزي ؟؟؟؟!!!!!!طيب قلبك ما يوجعك على بنت صغيره انتظر ردك العفو عند المقدره يا اخي هاذي حرمه مكسوره الجناح مب عشانها عشان بنتها الصغيره طفله تعرف شو معنى سجن ونقطه سوده في حياه الانسان يا اخي وين انسانيتكم ماتت ؟؟؟؟!!!!!! انت خلاص انتصرت وهذا اللي يهمك — A7lam #Ahlam2020 ???????????????? (@AhlamAlShamsi) January 26, 2020

وكانت أحلام قد قالت في تعليقها: ”قلبك يوجعك وما تنام عزيزي؟! طيب قلبك ما يوجعك على بنت صغيرة، انتظر ردك العفو عند المقدرة يا أخي هاذي حرمة مكسورة الجناح مش عشانها عشان بنتها الصغيرة طفلة“.

وأردفت الفنانة الإماراتية قائلة: ”تعرف شو معنى سجن ونقطة سودة في حياة الإنسان يا أخي وين إنسانيتكم ماتت؟! أنت خلاص انتصرت وهذا اللي يهمك“.

ويأتي ردّ حوراء موسى بعد تقديم الفنانة المغربية مريم حسين اعتذارًا صريحًا للإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، بعد توسط مواطنته الفنانة أحلام في الخلاف الدائر بينهما.

واعتذرت مريم حسين في تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“ قائلة: ”أولًا: لك جزيل الشكر على مسعاك الكريم يا أم فهد وهذا من أصلك الطيب، ثانيًا: بخصوص الاعتذار على راسي وهذي رسالتي بموجب اعتذار مباشر للأخ صالح وأتأمل يقبل اعتذاري ولي الشرف بالتواصل معاك يالقلب الكبير وأتمنى يسود الود معه“.

وكانت محكمة استئناف دبي قد قضت الأحد ببراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرًا يليه الإبعاد خارج البلاد.