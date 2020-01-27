مريم حسين تعتذر وصالح الجسمي: لا تنازل

قدمت الفنانة المغربية مريم حسين اعتذارا صريحا للإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بعد توسط مواطنته الفنانة أحلام في الخلاف الدائر منذ نحو عامين بين مريم وصالح وما تبعه من إساءة وتشهير وجلسات تقاضٍ مستمرة.

وكانت محكمة استئناف دبي قد قضت الأحد ببراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرا يليه الإبعاد عن الدولة.

واعتذرت مريم حسين عبر ”تويتر“ لخصمها الجسمي خلال وساطة أحلام، قائلة: ”أولا: لك جزيل الشكر على مسعاك الكريم يا أم فاهد وهذا من أصلك الطيب، ثانيا: بخصوص الاعتذار على راسي وهذي رسالتي بموجب اعتذار مباشر للأخ صالح وأتأمل يقبل اعتذاري ولي الشرف بالتواصل معاك يالقلب الكبير وأتمنى يسود الود معه“.

@AhlamAlShamsi

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

أولاً:

لك جزيل الشكر على مسعاك الكريم ياأم فاهد وهذا من أصلك الطيب

ثانياً: بخصوص الإعتذار على راسي وهذي رسالتي بموجب أعتذار مباشر للأخ صالح وأتأمل يقبل إعتذاري ولي الشرف بالتواصل معاك يالقلب الكبير وأتمنى يسود الود معه — مريم حسين ♛ (@Queen_Maryoum) January 26, 2020

ويبدو أن اعتذار الفنانة المغربية لم يلق أي صدى لدى الجسمي الذي أكد تمسكه بحقه في القضية قائلا عبر ”تويتر“: ”يشبه الامير #محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز الأخوة #السعوديون ب #جبل_طويق وأنا أشبه نفسي وعنادي بجبل خورفكان ذو الحجارة الصماء الكبيرة ثابت عند مواقفي لا أتزحزح حتى لو وزنوني ذهبا، لا تنازل . انتهى“.

يشبه الامير #محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز الأخوة #السعوديون ب #جبل_طويق وأنا أشبه نفسي وعنادي بجبل خورفكان ذو الحجارة الصماء الكبيرة ثابت عند مواقفي لا أتزحزح حتى لو وزنوني ذهبا، لا تنازل . انتهى — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) January 26, 2020

وكان الجسمي قد طالب الجهات الرسمية في بلاده بتطبيق الحكم القضائي الصادر ضد مريم حسين قائلا: ”أيدت محكمة استئناف #دبي اليوم الحكم بإبعاد #مريم_حسين من الدولة نهائيا وحبسها شهرا بدلا من ثلاثة أشهر مع القضاء ببراءتي أنا #صالح_الجسمي ، أشكر كل من وقف بجانبي وساندني وشكرا لقضاء #الامارات النزيه وأرجو التطبيق من النيابة ورجال التحريات فالقانون فوق الجميع“.