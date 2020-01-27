احتفال نجمة مواقع التواصل السعودية أميرة الناصر بطلاقها يثير الجدل (فيديو)

قررت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية أميرة الناصر، التعبير عن طلاقها من زوجها مشعل الخالدي بأسلوب مغاير، إذ أعلنت على الملأ أنها ستحتفل به بدلا من الحزن.

ونشرت الناصر صك طلاقها، كما ظهرت عبر حسابها في ”سناب شات“، اليوم الاثنين، وهي في فستان عرسها، وتستمع لأهازيج حفلات الزفاف، معلقة ”احتفل بطلاقي لأن هذا فستان صممه المصمم عبدالله لعيد زواجنا وللأسف ألبسه بطلاقي هذا مكانه“، مضيفة ”الدنيا ما توقف على أحد“.

وأثار احتفال النجمة السعودية بطلاقها، جدلا بين ناشطين، من خلال هاشتاغ #حفل_طلاق_اميره_الناصر في موقع ”تويتر“، حيث أيدها فريق، فيما انتقدها فريق آخر على تصرفها.

ودافعت مغردة ”ياجماعه حرام عليكم باين انها عانت ويكفيها الانفصال تجون انتم بعد تطقطقون وبكرا القاكم بتاق ثاني تتكلمون عن التنمر شوفوا انفسكم !! مع اني ماشوف فيها شي تهبل وقويه اختارت نفسها وكسبت صحتها“.

#حفل_طلاق_اميره_الناصر ياجماعه حرام عليكم باين انها عانت ويكفيها الانفصال تجون انتم بعد تطقطقون

وبكرا القاكم بتاق ثاني تتكلمون عن التنمر شوفوا انفسكم !!

مع اني ماشوف فيها شي تهبل وقويه اختارت نفسها وكسبت صحتها ????????

بالنهايه تجربه ولا وُفقت فيها والجاي باذن الله اجمل pic.twitter.com/dSmQzryC1n — ُ (@Lnln_789) January 27, 2020

وأيدتها ”أريج صالح“، ”صار ابغض الحلال عند الله وانا متاكدة ان وسائل التواصل الاجتماعي لها دور بالموضوع . واعجبني ثقتها وكلامها حتى في هذا الوقت الصعب“.

في حين هاجمتها ”حنان“، ”من الآخر اللي تحتفل بطلاقها وتسوي فيها ما همني وفكه منه هذي أكثر وحده مغبونه ومنقهره .. يعني بلاش تصنع والمسألة واضحه .. أحفظوا كرامتكم أقرفتونا بتصرفاتكم الغبية“.

#حفل_طلاق_اميره_الناصر من الآخر اللي تحتفل بطلاقها وتسوي فيها ما همني وفكه منه

هذي أكثر وحده مغبونه ومنقهره .. يعني بلاش تصنع والمسألة واضحه .. أحفظوا كرامتكم أقرفتونا بتصرفاتكم الغبية .. ???? pic.twitter.com/BDT6pFOE6a — حنان |????. (@Ss_jj80) January 27, 2020

وسخر ”ناصر السعدي“، ”على هالمنظر والشكل المفروض الشخص اللي مطلقها هو اللي يسوي حفله في ذمتي“.

#حفل_طلاق_اميره_الناصر على هالمنظر والشكل المفروض الشخص اللي مطلقها هو اللي يسوي حفله في ذمتي .???? pic.twitter.com/E2PY8EOEYV — ناصر السعدي (@alsaade11) January 27, 2020

وعلقت أميرة الناصر في مقاطع وثقتها، أن ما حدث كان ”قضاء وقدرا“، ولا ترغب في ذكر أسباب الطلاق، وأنها لن تظل في المنزل في فترة ”العدة“، مبينة أنها ”ضحت بالكثير لأجل زوجها، ما تسبب في صدمتها لاحقا“، لافتة إلى أن زواجها استمر 9 سنوات، وأن ”العشرة فقط هي ما حزنت عليها لا أكثر“، مؤكدة أنها هي من رفعت دعوى طلاق، قبل أسبوع من الآن.

#سناب_شات#طلاق_اميره_الناصر

صار ابغض الحلال عند الله وانا متاكده ان وسائل التواصل الاجتماعي لها دور بالموضوع .

واعجبني ثقتها وكلامها حتى في هذا الوقت الصعبpic.twitter.com/Aw7FVurkV6 — اريج صالح (@areej1263) January 1, 2020

وقالت ”الناصر“ وهي منفعلة ”طلقنا أنا ماني أول وحدة تطلق ولا آخر وحدة، وأشجع كل البنات لما يطلقن يكون عندهن الطاقة الإيجابية، وما توقف الدنيا على أحد، حبايب قلبي هذا الفستان صمملي ياه المصمم عبدالله وكان حق عيد زواجنا، لكن مافيه نصيب، وانا البسه الحين لطلاقي، عشان اثبت إن أنا قوية، اثبت للبنات ان الدنيا ما توقف على حد، استانسي انبسطي عيشي حياتك، لاتوقف حياتك على شخص، خذيها نصيحة“.

وأضافت ”اول ما تطلقت طبعا هو ماسهل هو خربان بيت، لكن القدر والنصيب هو اللي حدد، فانا بنصح كل البنات لا تيأسين واستمري وعيشي أحسن من أول، (..) وإذا كنتي تلبسي ملون البسي بعد طلاقك ابيض، وخلي حياتك بيضة، الدنيا ماتوقف على شخص، اعتبريه مات، عيشي حياتك، اذا كنتي قوية تواجهين العالم، المتشمتين بكنلك اعداء بكنلك كل شي، كوني قوية وواجهي الجميع، وزي ما قلتلك البسي ابيض“.

ياقلبي عليها كانت تحبه

وكانت معه خطوة بخطوة

بس الله يعوضها أحسن منه#حفل_طلاق_اميره_الناصر pic.twitter.com/I4VyQOwie1 — ايمان (@_theimpossiblei) January 27, 2020

وذكرت أن ”الفستان صممه عبدالله مصمم سعودي من حفر الباطن، بعيد زواجنا انا ومشعل، لكن ماحصل نصيب، فانا حبيت البسه واحتفل بطلاقي، عشان اثبت للبنات ان ما توقف الحياة على شخص، مهما كنتي تغلينه وتحبينه اعتبريه مات، هي ازمة تعدي، وبنات يقلولي اقعدي يا أميرة في العدة، انا ما رح اقعد في العدة، علشان مابي شوفه بالاخرة، وانا طالعه بسيارتي، لان يقولون اللي تقعد بالعدة تشوف طليقها بالاخرة، مابغى اشوفه لا بالدنيا ولا بالاخرة، عطيته كل شي، اكيد اغلب البنات حاسين بالشعور وعطوا اكبرمن طاقتهم، لكن انصدموا بالحياة، أنا ما حب اقول وش الاسباب، لكن تنصدمين، بأعز شخص تغلينه، وتعطينه فوق طاقتك (..) بالعكس هذي ضربة تقويك، ياخبلة إصحي“.

ولاحقا، أظهرت النجمة السعودية سوارا كانت ترتديه وقد كتبت عليه اسم زوجها ”مشعل“، معلقة ”خلاص“، وقامت بنزعه، متابعة ”صدقا كان حملا على قلبي وأحس الآن أنا مرتاحة“.

وبعد انتهاء حديثها، قامت أميرة بوضع الأغاني، موثقة السوار الذي رمته، ومعلقة ”كل يدقلي الخاص يبي يتجوزني، خلاص لا تدقون لين اخلص العدة وبعدها يحلها“، لافتة إلى أنها ”ستتزوج أجنبيا وسترسل بطلب لهند القحطاني بهذا، لأنها لن تتزوج عربيا مجددا“.

ورغم محاولة ”الناصر“ الظهور بمظهر اللامبالاة، إلا أنه بدا على مظهرها التأثر والحزن خلال توثيقها احتفالها.

وجاء إعلان الناصر لطلاقها في مطلع يناير/كانون الثاني مفاجئا، خاصة وأنها كانت نشرت مقطع فيديو قبل أسبوع واحد من إعلانها الخبر، وهي برفقة زوجها، وقد بدا عليهما الانسجام، كما كانت خرجت في مقطع سابق، مفندة من خلاله جميع الإشاعات عن طلاقها، ومؤكدة أن ”زواجهما سيستمر للأبد“.