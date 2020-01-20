نسرين طافش: مواقع التواصل بؤرة للفتن والشائعات (فيديو إرم)

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، موقفها من مطاردة الشائعات لها بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت من بينها شائعة وفاتها العام الماضي.

وقالت نسرين في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“: ”لست الفنانة الوحيدة التي تعاني من الشائعات، لو لاحظنا سنجد العديد من الفنانات والمشاهير بشكل عام يتعرضون لمثل هذه الشائعات، فهناك فنانة تطلق تصريحا على سبيل الدعابة، يتحول إلى هجوم ضدها على السوشيال ميديا ويتم تفسير كلامها بشكل خاطئ“.

وأضافت: ”في السوشيال ميديا يهاجمون الفنان إذا مثلا ارتدى شيئا معينا، أو إذا كان جميلا وناجحا، فالبعض يحقد على الناجحين بلا شك“.

وتابعت نسرين: ”إذا كان الإنسان بمكانة جيدة وناجح، البعض يشعر بالسعادة وآخرون يشعرون بالضيق، وعموما الشائعات ضريبة النجاح، ولكن أنا تركيزي مع كلمات الدعم والتشجيع فقط“.

وأردفت: ”موتوني السنة الماضية، وتلقيت اتصالات من البعض يسألون عني، تعجبت وقلت لهم نعم بحكي معكم من الجنة“.

وواصلت: ”السوشيال ميديا أصبحت بؤرة للفتن، هناك أشخاص عقلهم صغير يصدقون أي شيء، وآخرون لديهم الوعي الكافي لمعرفة حقيقة الأمر قبل مشاركته ونشره“.

وأكملت طافش: ”حساب صغير على فيسبوك ينشر أي شيء، وفي أقل من 24 ساعة تنتشر المعلومة كالنار في الهشيم، ولكن أصبحت الآن أضحك من تلك الشائعات، وقد أشعر بالضيق في المستقبل إذا لم يتحدثوا عني بأمور غير صحيحة“.

وعن الشخصية التي تتمنى أن تعرض عليها لتجسيدها وتخرج من خلالها طاقتها الفنية، قالت: ”أي دور أقوم به بإخلاص ومن قلبي، ليس من الضروري أن تكون الشخصية أسطورية أو ملحمية“.

وأردفت: ”أنا حاليا أواصل تصوير مسلسل ختم النمر، الذي بدأ عرضه على فضائية أون إي، وهو مؤلف من 45 حلقة“.

يذكر أن آخر الشائعات التي طاردت نسرين طافش، هي ارتباطها عاطفيا بالمخرج المصري طارق العريان، طليق مواطنتها المطربة أصالة، حيث اتهمها كثيرون بأنها سبب انفصال الثنائي عن بعضهما، بينما خرجت نسرين ونفت تلك الأخبار تماما.