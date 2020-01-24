وفاة المذيع المصري محمد عبد العزيز

توفي المذيع المصري محمد عبد العزيز، أحد أهم وأشهر مذيعي شبكة القرآن الكريم، عن عمر يناهز الـ80 عاماً، وهو صاحب المقولة الشهيرة بالإذاعة ”إذاعة القرآن الكريم من القاهرة”.

وتوفي الإذاعي المصري داخل منزله في منطقة المهندسين بالقاهرة، بعد قضاء ساعات مع أصدقاء له، حيث لم يتزوج مطلقاً وكان يعيش بمفرده.

والإعلامي الراحل تولى منصب وكيل وزارة الإعلام سابقًا وأحد رواد البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، وأحد مؤسسي شبكة القرآن الكريم.

ومحمد عبد العزيز، يعد أحد رواد إذاعة القرآن الكريم، وقدم عددا من البرامج الدينية، منها ”في رحاب الإيمان“ و“قضايا معاصرة“ و“أنوار الإيمان“، فضلًا عن تقديم شعائر صلاة الجمعة والفجر، وذلك قبل أن يخرج على المعاش عام 2005، كما شارك في تقديم بعض البرامج الدينية على التليفزيون المصري.