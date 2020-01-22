باميلا أندرسون تدخل القفص الذهبي للمرة الخامسة‎

وقد تزوجت أندرسون المنتج الهوليوودي جون بيترز (74 عاما) الذي كان مصفف شعر وأقامت معه علاقة قبل عقود.

وقال بيترز لمجلة ”هوليوود ريبورتر“ المتخصصة ”هناك نساء جميلات في كل مكان. كان لدي خيارات، لكن لمدة 35 عاما، كنت أريد باميلا فقط“.

وتزوجت باميلا أندرسون البالغة 52 عاما تومي لي وكيد روك وكانت أخيرا في علاقة مع لاعب كرة القدم الفرنسي عادل رامي لكنهما انفصلا الصيف الماضي.

وعاش جون بيترز لفترة طويلة مع باربرا سترايسند التي كان لها دور أساسي في دخوله عالم هوليوود.

وكان بيترز قد التقى باميلا أندرسون للمرة الأولى في فيلا ”بلاي بوي“ التابعة لهيو هيفنر في الثمانينيات.

ورغم أنها نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تذكر أندرسون هذا الخبر على منصاتها، لكنها نشرت مجموعة من الصور الملتقطة بالأسود والأبيض على ”إنستغرام“ مع تعليقات رومانسية.