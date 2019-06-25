باميلا أندرسون تنفصل عن عادل رامي وتتهمه بالخيانة والعنف

أعلنت الممثلة الأمريكية باميلا أندرسون انفصالها عن لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي عادل رامي الذي تكبره بـ21 عامًا، بعدما اكتشفت أنه يخونها مع امرأة ثانية.

وقالت، في منشور لها عبر موقع ”انستغرام“: ”السنتان الأخيرتان كانتا عبارة عن كذبة كبيرة، كان يكذب على الجميع. كيف استطاع التلاعب بامرأتين إلى هذه الدرجة؟ أنا متأكدة من وجود أخريات. إنه وحش“.

وذكر موقع ”كلوزر“ الفرنسي أن رامي حاول بجميع السبل استرضاء باميلا، بإرسال ورود ورسائل، لكنها لم تتجاوب معه، كما رفضت استقباله عندما حضر لمقابلتها في الفندق الذي تقيم فيه.

وأضافت الممثلة الأمريكية أنها عينت حارسًا شخصيًا لها، لأنها تخاف من اعتداء صديقها السابق عليها، وتتهمه بالعنف والنرجسية، كما أعلنت باميلا أنها ستغادر فرنسا.

وكانت الصحافة المحلية قد ذكرت في كانون الثاني/ يناير 2018، أنها تركت لوس أنجليس للاستقرار في مدينة مارسيليا بالقرب من حبيبها الجديد ذي الأصول المغربية، وكانت تظهر باستمرار في مدرجات ملعب ”فيلدوروم“ لتشجيعه.

من جانبه، أكد موقع ”TMZ“ الفني أنها أجّرت في هذه الفترة، إقامتها الفاخرة في ماليبو مقابل 40 ألف دولار شهريًا، وتصل إلى 70 ألف دولار خلال أشهر الصيف.