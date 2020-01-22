آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري خالد النبوي

كشف الفنان المصري أشرف زكي عن تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان خالد النبوي الذي تعرض لأزمة قلبية خلال الساعات الماضية نُقل على إثرها للمستشفى.

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية لـ ”إرم نيوز“ إنه تواصل مع الدكتور هاني صلاح الذي قام بإجراء عملية قسطرة القلب لخالد النبوي في مستشفى القصر العيني الفرنساوي والذي بدوره أبلغه أن خالد يحتاج إلى عملية أخرى خلال أيام سيتم تحديدها بعد تحسن حالته الصحية.

وأضاف أن خالد النبوي خرج من غرفة العناية المركزة ويتواجد حاليا في غرفة عادية تحت الملاحظة الطبية من الفريق المعالج، منوها إلى أن الطبيب الخاص أبلغه بعدم خروجه من المستشفى قبل 3 أيام لتحديد مدى استقرار حالته الصحية واستجابة قلبه للدعامة مع تحديد نوع وموعد العملية الجديدة.

وبشأن ما أُثير حول استدعاء جراح القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب لإجراء الجراحة الجديدة له، قال نقيب الممثلين إن هذا أمر وارد حدوثه لأن أسرته هي من طلبت ذلك نافيا أن يكون الطبيب المصري قد تدخل في الحالة حتى اللحظة.

وأكد أن منى المغربي، زوجة خالد النبوي، تحدثت معه حول نقل زوجها لمستشفى مجدي يعقوب أو استدعاء جراء القلب الشهير للمستشفى لمتابعة حالة زوجها، مبينا أن هذا سيتم ولكن خلال اليومين المقبلين، مشددا على أن النقابة لن تدخر جهدا في متابعة الحالة الصحية للفنان المصري.

وخضع خالد النبوي لـ“قسطرة“ في القلب داخل مستشفى القصر العيني الفرنساوي بوسط القاهرة بعدما تعرض لأزمة قلبية اضطرت زوجته منى المغربي على إثرها لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويُعرض للفنان المصري خالد النبوي حاليا فيلم ”يوم وليلة“ الذي بدأ عرضه في دور السينما في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، وشاركه البطولة أحمد الفيشاوي، والتونسية درة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وغيرهم، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.