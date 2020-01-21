نقل الفنان خالد النبوي للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة (صورة)

تعرض الفنان المصري خالد النبوي، لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وكتبت الكاتبة والإعلامية فريدة الشوباشي، عبر صفحتها الرسمية بموقع ”فيسبوك“: ”والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا.. زوجته مني المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى.. خالد حبيب الملايين وأنا منهم.. ألف سلامة الابن الحبيب“.

من جانبه قال أحد المقربين من الفنان المصري لـ“إرم نيوز“، إن النبوي خضع لـ“قسطرة“ في القلب داخل مستشفى القصر العيني بوسط القاهرة.

وأشار المصدر الذي يتواجد معه في المستشفى حاليًا، إلى أن الأطباء طالبوا الفنان بالراحة التامة والتزام الفراش لمدة أسبوع على الأقل.

وأوضح أنه سيخرج من المستشفى في ساعة متأخرة من مساء اليوم، في حال تحسن حالته تمامًا.

وحظي خالد النبوي مؤخرا باهتمام إعلامي كبير، بعد نجاح مسلسله التاريخي ”ممالك النار“، والذي جسد خلاله شخصية طومان باي.