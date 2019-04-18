ما سر توقف تصوير مسلسل ”منطقة محرمة“ لخالد النبوي؟

يواجه مسلسل ”منطقة محرمة“ الذي يقوم ببطولته الفنان المصري خالد النبوي مصيرًا مجهولًا، وذلك بعد فشل استكمال التصوير خلال الأيام الماضية للحاق بدراما رمضان 2019.

واجتمع مسؤولو شركة فريم ميكرز، المنتجة للمسلسل ويمثلها أمل ورشا الحامولي، بالفنان خالد النبوي، منتصف آذار/مارس الماضي، وتم الاتفاق على استئناف التصوير.

وأكد مصدر مقرب من الفنان المصري خالد النبوي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنه وافق على استئناف التصوير لمدة 10 أيام، بشرط أن يتم تسويق المسلسل لقناة فضائية خلال هذه المدة وفي حال عدم تسويقه سيتم وقف التصوير.

وأوضح المصدر أن خالد النبوي وضع هذا الشرط في عقده، وبالفعل فشلت الشركة المنتجة في تسويق العمل، لافتًا إلى أن خالد أغلق ملف الحديث عن هذا المسلسل خلال الفترة الحالية.

مسلسل ”منطقة محرمة“ تدور أحداثه حول رجل إعلامي يدخل في حياته 5 نساء، بينهن زوجته وأخرى طليقته وأم ابنه وثالثة تحكي له عن لعنة أصابت أرضًا معينة، ومن خلال حكايتها يتوصل لأسباب جعل هذه الأرض محرمة.

يشارك في هذا المسلسل الفنانة الجزائرية أمل بشوشة، حنان مطاوع، محمد دياب، محمد كيلاني، سميرة مقرون، حازم سمير، ومن تأليف الدكتور يوسف حسن يوسف، وإخراج محمد بكير.