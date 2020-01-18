الفنانة المصرية نادية لطفي تدخل العناية المركزة

أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، دخول الفنانة المصرية نادية لطفي للرعاية المركزة؛ عقب تدهور حالتها الصحية، إثر نزلة ”برد“ شعبية ألمّت بها، لاحقها ارتفاع في درجة حرارة جسمها.

وأضاف زكي، لـ“إرم نيوز“، أن الحالة الصحية للفنانة لا تحتمل أقل الأشياء، خاصة أنها كانت قد أجرت عملية جراحية، مطلع نوفمبر الماضي، رفض الإفصاح عنها، كونها رغبة ”لطفي“ نفسها، التي حملته أمانة كتمانها.

ولفت زكي إلى أنه يتابع حالة الفنانة القديرة لحظة بلحظة، كون سلامتها تهم الجميع، مطالبا جمهورها الدعاء لها للخروج من أزمتها بسلام وأمان، وأن تعود لمنزلها مرة أخرى.

وتتلقى الفنانة نادية لطفي العلاج منذ فترة في مستشفى المعادي العسكري؛ حيث انتشرت الكثير من الشائعات حول وفاتها، إلى أن أصدر المستشفى العسكري بيانا بأن حالتها الصحية مستقرّة، ومن وقت لآخر يزورها بعض أصدقائها من نجوم الوسط الفني لطمأنة جمهورها عليها.

وسجل آخر ظهور لـ“لطفي“، في نهاية ديسمبر الماضي، خلال احتفالها بالكريسماس، حيث ظهرت مرتدية ملابس باللون الأحمر، وتداولها لها عدد كبير من الصفحات المهتمة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.