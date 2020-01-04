نادية لطفي تحتفل بعيد ميلادها على كرسي متحرك (صور)

فاجأ المخرج المصري مجدي أحمد علي، الفنانة المصرية نادية لطفي بالاحتفال بعيد ميلادها وأحضر لها ”تورتة“ تحمل صورتها وهي في شبابها وسط حفاوة كبيرة.

وظهرت نادية لطفي في حفل عيد ميلادها على كرسي متحرك، وبدت بصحة مستقرة إلى حد ما، إذ حاول المخرج المصري إمساك يدها لمساعدتها في تقطيع ”التورتة“.

وقال مجدي أحمد علي في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن الفنانة نادية لطفي بصحة جيدة وظهرت بروح متميزة، لافتًا إلى أنه أحضر وجبة غذاء عبارة عن ”كوارع ومحشي ومومبار“ لتناوله مع نادية لطفي.

وأوضح أن عيد ميلاد نادية لطفي ينتظره كثير من نجوم الفن كل عام كونها تمتلك تاريخا حافلا يشهد به جمهور الوطن العربي.

وأضاف أن نادية لطفي تظهر على كرسي متحرك لأنها لا تستطيع الحركة بشكل كامل إلا أنها تتمتع بحالة نفسية جيدة تجعلها قادرة على مقاومة أي مرض.

ومن المعروف أن الفنانة نادية لطفي تتمتع بجماهيرية كبيرة وتطمئن جمهورها على صحتها من فترة لأخرى كونها تقيم في مستشفى المعادي للقوات المسلحة منذ ما يقرب من 3 أعوام.