شاهد.. الظهور الأول لنانسي عجرم بعد حادثة اقتحام منزلها

أطلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم برفقة ابنتيها في أول ظهور بعد تورط زوجها الدكتور فادي الهاشم في قضية قتل شخص دخل إلى منزله بهدف السرقة وفقا لرواية عجرم وزوجها.

وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها بصورة لها وهي تحتضن ابنتيها ميلا وإيلا، وأرفقتها بتعليق عبر حسابها بموقع إنستغرام، قالت فيه: ”انتو الدني… وبروحنا نحميكن“، وتأتي رسالة عجرم إلى ابنتيها بعد رواية زوجها بأنه أطلق النار على الشاب بعد أن كان متوجها إلى غرفة بناته.

هذا ولم تنته قضية مقتل الشاب السوري محمد موسى على يد زوج نانسي، وادعت القاضية غادة عون على زوج نانسي بجرم قتل محمد موسى عمدا، وفقا للمادة 547 في قانون العقوبات اللبناني، معطوفة على المادة 229.

وأحالت عون الملف على قاضي التحقيق نقولا منصور، ليقول الأخير كلمة الفصل قريبا في القضية التي أثارت الرأي العام في العالم العربي ودارت حولها الكثير من الشبهات والشائعات.

وصرح أشرف الموسوي المحامى اللبناني الموكل من قبَل أسرة الشاب السوري محمد حسن الموسى في لقاء صحفي: ”أن المادة 547 تتحدث عن القتل القصد تصل عقوبتها بين 15 – 20 سنة، لكنها معطوفة على المادة 229 والتي من الممكن أن يستفيد منها في حال ثبت أن هنالك دفاعا مشروعا عن النفس“.

وأصدر محامي الدفاع عن الهاشم، غابي جرمانوس بيانا قال فيه: ”لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحوّل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان. مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قراراً باعتبار فعل الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس“.

وتابع جرمانوس: ”من الطبيعي الادّعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات، وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الهاشم ويتمّ توصيف فعل الهاشم بالدفاع المشروع وفقاً لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني“.

واختتم المحامي كلامه: ”إن ترك الهاشم من قبل النائب العام الاستئنافي تمّ بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي“.

وكان مدير أعمال نانسي عجرم جيجي لامارا قد أكد أن نانسي عجرم وأولادها بخير وسلامة، وقال في تصريح صحفي: ”ما تصدقوا الشائعات.. بكرا بس تطلع الحقيقة كل شي ببين“.