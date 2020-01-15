محامي زوج نانسي عجرم يفسر سبب الادعاء عليه بالقتل العمد‎

أصدر المحامي غابي جرمانوس، الوكيل القانوني لزوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بيانا تناول فيه حيثيات الادعاء على موكله بجناية القتل العمد، موضحا أن هذا مسار طبيعي في القضية لا يثير الاستغراب.

وقال غابي جرمانوس، محامي الدفاع، إنه من المؤكد أن يصدر قرار باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس، مشددا على أن تحويل ملف التحقيق إلى بعد آخر للتثبّت فقط من صحّة كلّ ما أدلى به.

وجاء في بيان المحامي غابي جرمانوس: ”لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس“.

واستطرد قائلا: ”من الطبيعي أن يتمّ الادّعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني“.

واختتم البيان: ”وإن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وإن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي“.

وكانت قد ادعت القاضية اللبنانية غادة عون اليوم الأربعاء، بجناية القتل العمد على الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم.

وبحسب موقع ”LBC“ استندت القاضية عون بحكمها على القانون اللبناني الذي يقول: ”لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا، شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر“.

وارتأت القاضية أن الفعل لا يتناسب مع الخطر حيث إن القتيل محمد الموسى كان يحمل مسدسا غير حقيقي، وأحالت القاضية عون الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.