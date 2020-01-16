آخر ظهور للفنانة المصرية الراحلة ماجدة الصباحي (صور)

ظهرت الفنانة المصرية الراحلة ماجدة الصباحي، التي توفيت، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 89 عامًا، آخر مرة أمام عدسات الكاميرات منذ العام تقريبًا.

وجاء ظهور الفنانة الصباحي خلال تكريمها عن مشوارها الفني الكبير في السينما، حيث كان برفقتها الفنان سمير صبري، والأب بطرس دانيال، والمنتج محسن علم الدين، وابنتها غادة نافع وزوجها.

وآنذاك، بدا على الفنانة آثار التعب والضعف، اللذين تسللا لملامح وجهها، إلى جانب فقدان الكثير من وزنها، نتيجة الأزمة الصحية التي عانت منها، إثر حادثة سقوطها في شقتها.

والنجمة ماجدة الصباحي، من مواليد الـ6 من شهر أيار/مايو لعام 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، حيث قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية، أبرزها: فيلم ”أين عمري“، و“بنات اليوم“، و“نساء في حياتي“، و“المراهقات“، و“جميلة“، وكان آخر عمل قدمته في السينما المصرية هو فيلم ”ونسيت أني امرأة“.