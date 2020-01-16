وفاة الفنانة المصرية ماجدة الصباحي عن 88 عاما

أعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 88 عاما، إثر أزمة صحية شديدة.

وعلقت ابنة ماجدة الوحيدة، غادة نافع، على وفاة والدتها بالقول ”أنها تشعر لأول مرة في حياتها بأن قلبها يكاد يتوقف من الحزن“، وتابعت: ”روحي وعمري ماما، أنا ماليش غيرها، أنا حاسة إن روحي راحت خلاص يارب ماتحرمش أي حد من أمه“.

وكان اسم ماجدة قد عاد للظهور في السنوات الأخيرة، إثر دعوى أقامتها ابنتها الوحيدة غادة نافع، طالبت فيها بـ“الحجر“ عليها، لتتمكن من التصرف في جميع أموالها وممتلكاتها السائلة والعقارية دون الرجوع إليها، مبررة في دعواها أن والدتها تعاني من ”الزهايمر“.

وعرفت الفنانة باسم ”ماجدة“ فنيا، رغم أن اسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، ودرست في المدارس الفرنسية، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، حيث كان أبوها موظفا في وزارة المواصلات.

وبدأت ماجدة حياتها الفنية وعمرها 15 عاما، دون عِلم أهلها، حيث قدمت الفنانة الراحلة، للسينما عددا من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتي تم تصنيف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما.