مرض نجم ”السوشيال ميديا“ السعودي ريان جيلر يثير الجدل (فيديو)

أثار السائق الخاص بنجم ”السوشيال ميديا“، الشاب ريان جيلر، ردود فعل واسعة بشأن إعلانه عن مرضه، مستخدما خبرا تم تداوله أمس حول تعرض ريان جيلر للإصابة بنوبة قلبية، سببت له شللا نصفيا في وجهه.

وبثّ السائق مقطع فيديو من حساب ريان جيلر على تطبيق ”سناب شات“، تحدث فيه عن مرض السعودي الشاب، وقال إنه يراجع به في المستشفى بشكل مستمر، وما أن يعود للمنزل حتى يعود به إلى المستشفى مرة أخرى.

وأكد السائق أن ريان جيلر لا يستطيع الحركة أو الكلام، مُتابعا أنه لا يريد أن يموت وأنه يشعر بالحزن الشديد عليه.

وكان مقطع فيديو تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد أظهر تعرض نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي الشاب ريان جيلر، لجلطة قلبية تسببت بإصابته بشلل نصفي مؤقت في وجهه.

وتداولت الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير عبر ”إنستغرام“ الفيديو، ظهر فيه ريان جيلر على سرير الشفاء في إحدى المستشفيات، وفيديو آخر ظهر فيه وهو على سرير في منزله مع وجود صوت لأحد الأشخاص يكشف عن مرضه، ويؤكد أنه بسبب الإرهاق والتوتر يذهب به إلى المستشفى بين الحين والآخر.

يُذكر أن آخر ظهور لريان جيلر كان برفقة شقيقة الفنانة دنيا بطمة، ودار بينهما حديث عن قضيتها الخاصة في حساب حمزة مون بيبي.