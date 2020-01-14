السعودية مودل روز ترقص على أغنية ماكرينا بملابس جريئة (فيديو)

أشعلت الفاشينيستا السعودية الشهيرة مودل روز، الجدل بين رواد السوشيال ميديا بعد قيامها بأداء رقصة جريئة بملابس شفافة على أنغام أغنية ماكرينا.
وظهرت روز في مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي بنطال بنفسجي ضيق وجاكت قصير يظهر بطنها بالكامل وشعر كيري أصفر.
وبدت روز في الفيديو وهي ترقص بشكل مثير وتقوم ببعض الحركات المعروفة بيدها لمحاكاة كلمات الأغنية الشهيرة.
لكن ما أن انتشر المقطع بين المتابعين على إنستغرام حتى انهال الهجوم على الفاشينيستا، معتبرين ذلك يخالف عادات وتقاليد المملكة المحافظة.
وقالت إحدى المعلقات ”إن مودل هذه محنة داعية الله بلا تبتلى بها“، ووصف آخر المشهد بالانحراف، فيما قال ثالث ”وين أهل السعودية عنها؟ ”.
وموديل روز هي عارضة أزياء سعودية الأصل الشهيرة بلقب ”باربي الخليج“ أو ”باريس هيلتون العرب“، ولدت في المملكة وأصلها من المدينة المنورة اسمها الحقيقي ”روزانا“.
واشتهرت روز بعدما انتقلت إلى أمريكا لتكمل تعليمها وتواصل شهرتها هناك، وحققت نجاحات مبهرة مع أكبر الماركات العالمية لتكون أول سعودية وخليجية وعربية في هذا المجال وتم اختيارها لتكون أول شخصية عربية من حيث قوة الجمهور والأداء وجمال إطلالتها.
ودافعت روز في وقت سابق عن نفسها، بعد الهجوم عليها بسبب شكل ملابسها التي تظهر بها في أغلب صورها وهي عارية البطن وأجزاء أخرى، قائلة: ”أنا لبسي خاص فيني أنا.. أهلي غير أهلكم.. وتفكير أهلي غيركم.. وتربيتهم لي غيركم.. وتقاليدنا غير تقاليدكم.. كل واحد له طريقة لبس غير الأخر.. واللي ينتقد هذا الكلام يبقي إنسان جاهل“.
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#مودل_روز @emritaall224 قصتى يابنات مع التكميم???????? كنت ببحث عن دكتور لعملية التكميم لأنه طبيعتي أخاف من العمليات???? لكن مافي حل وبدء زوجى يقول كلام ماله داعى???? قررت أبدا وبأسرع وقت أحل مشكلتى ودخلت الانستقرام وشفت أعلان عن منتج تنحيف لكن ماعندى ثقة فيهم ???? لقيت دكتور تكميم له خبرة ويقولون أنه ممتاز رحت الدكتور وقال نشوف ونحدد موعد العملية بهاذا الوقت الرعب من دخول العمليات سيطر عليي???? تذكرت المنتج وقلت ببحث عنه لعله يكون خير وأستفيد دخلت الصفحة أستكشف أكاونتها ولقيت تجارب كثير وقلت في نفسي ممكن يكونو غير حقيقين وقررت أبحث أكثر عن تركيبت المنتج لأنى مرضيت سكر???????? بدئت وصليت ركعتين وتوكلت على لله وكلمت لأكاونت وطلبت المنتج وبدئت صاحبت الأكاونت بمتابعتى وكان عندها خبرة ممتازة بصراحة وكل يوم تدعمنى بالمعلومات وبفضل لله فقددت ١٦ كيلو????وغير كذا وقفت علاج السكر لانه المنتج هاذا ساعدنى بتنظيم السكر عندى وزوجى ماصدق النتائج ويقول استمرى بعد أكثر وألف الحمدلله ووعدتت صاحبت لاكاونت من شدة فرحتى انه أتكلم عن تجربتى بكل صدق يلي يبغا يعرف تفاصيل نزولي يتواصل معاها وربي يبارك لها ???? @emritaall224 @emritaall224 #مقاطع_نانيتا #تصويري #تصميمي #مشاهير #مشاهير_العرب#سناب #مقاطع #سنابات#الرياض #اكسبلور #مقلب#مريم_الحسين#وناسه #فيصل_الفيصل#دنيا_بطمه#حلا_ترك #شيله#روان_بن_حسين #فاشينيستا#مودل_روز #احلام_الشامسي#حليمه_بولند#ضحك