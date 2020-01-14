نجل طلال مداح يثير جدلا برفضه إقامة حفل لوالده بتقنية ”الهولوغرام“

تسبب عبدالله نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح، في جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن رفضه التام إقامة حفل غنائي لوالده الراحل عبر تقنية ”الهولوغرام“.

وتساءل معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي عن السبب الحقيقي وراء هذا الرفض، مؤكدين أنه لا يوجد مبرر لرفضه الحفل خاصة أن والده ظهر في أغنية ”لي طلب“ عبر التقنية ذاتها في ليلة سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إذ جسد شخصيته الفنان والممثل السعودي محمد الزهراني ولم يبد أي اعتراض وقتها.

وتساءل العديد من المتابعين عن سبب الرفض قائلين: ”هل سبب عدم الموافقة للمبدأ أو في تفاصيل العرض؟ على كل حال هو خيار لكم وما ترونه مناسبا سيروا فيه“، و“وش سبب رفضك؟“.

فيما انتقده آخر متسائلا: ”هل رفضت عشان شركه اللي كلمتك؟؟ طيب أرفض عشان أبوك الميت اللي انقطع عمله ومحتاج ابن صالح يدعو له ويعمل له صدقات الأغاني حاليًا اش ممكن تفيده الله يرحمه“.

وردّ عبدالله طلال مداح على متابع قال له: ”طيب ليش معصب ريلاكس ياكابتن“، كتب قائلا: ”أسهل شي أقول وش دخلك فيا معصب أو لا، لكن مش معصب أصلا“.

وكان نجل طلال مداح كتب في تغريدة له عبر ”تويتر“: ”لا تسألوني متى الحفل تبع الهولوغرام ولا أي شيء بخصوصه، أسالوا اللي أعلن عنه! كلموني شركة وما وافقت لهم، وخلاص نقطة نهاية سطر“.

يذكر أن طلال مداح الملقب بـ“صوت الأرض“ تحمل مسؤولية إيصال الأغنية الخليجية لخارج حدود السعودية فكان من الأوائل الذين ساهموا في نشرها خارج المملكة، ويعتبر من أكثر الفنانين جماهيرية.