السعودية هند القحطاني: سأتزوج من أمريكي (فيديو)

عادت الفاشنيستا السعودية، هند القحطاني، لإثارة الجدل مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب حديثها عبر حسابها في ”سناب شات“ عن الزواج ورغبتها في أن يكون زوجها أمريكيا لا عربيا. وبدأت هند الحديث بالقول إن ”الأمريكيات يعشن زواجا ناجحا رغم ظروفهن الصعبة، فمنهن مطلقات ومنهن غير جميلات، ومع ذلك يتزوجن رجالا لم يسبق لهم الزواج وأصغر منهن ووسيمين“، مضيفة وهي تتحسر، منتقدة الرجل العربي: ”آآآخ لو تجي تشوفي اللي عندنا“. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #الرياض #جدة #مشاهير #أخبار_مشاهير #ترند #usa #saudi #trend #news #riyadh #هند_القحطاني