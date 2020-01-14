الفنانة العمانية بثينة الرئيسي تعتذر للشعب الكويتي بسبب صورة لصدام حسين (فيديو)

قدمت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، اعتذارًا رسميًا للشعب الكويتي بعد نشرها صورة ظهر فيها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مع السلطان قابوس.

وكانت بثينة قد تعرضت لهجوم حاد من المتابعين الكويتيين بعد نشر الصورة عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“، ووصفها كثيرون بالاستفزازية.

وحذفت الرئيسي الصورة من حسابها وقدمت اعتذارًا للمجتمع الكويتي وهي تبكي، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها مواطنة كويتية وأن ما فعلته خطأ كبير لا يغتفر.

وأضافت في رسالتها للشعب الكويتي: ”ما أقدمت عليه خطأ فادح وغير مقصود، هذه الصورة جاءت من أحد متابعيني، ولم أقم بمراجعتها قبل نشرها، هذا خطأي ولن أكرره أبدًا“.

وتعاطف كثيرون مع دموع بثينة الرئيسي، مشيرين إلى أنها بالتأكيد لا تقصد استفزاز الكويتيين، باعتبارها كويتية المنشأ ومتزوجة من رجل كويتي.

يذكر أن بثينة الرئيسي بدأت حياتها الفنية كمذيعة في التلفزيون العماني، ثم سافرت إلى الكويت من أجل الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية وشقت طريقها الفني من هناك، عبر مسلسل ”واو موتيل“ عام 2005.