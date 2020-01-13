 الفنان خليل الرميثي ينهار أمام قبر علي الغرير (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الفنان خليل الرميثي ينهار أمام قبر علي الغرير (فيديو)

الفنان خليل الرميثي ينهار أمام قبر علي الغرير (فيديو)

المصدر: عبدالله المصري – إرم نيوز

انهار الفنان البحريني خليل الرميثي، في جنازة رفيق عمره ومواطنه الفنان الشهير، علي الغرير، الذي توفي أمس الأحد، وبدا الرميثي المشهور بلقب ”جسوم“ ، في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حزينا يبكي بحرقة أمام قبر الراحل علي الغرير ”طفاش“، بعد الانتهاء من مراسم الجنازة في البحرين صباح الإثنين.

وحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مواساة الرميثي ودعوا له بالصبر على الفراق، وللفقيد بالرحمة والمغفرة.

وكان الفنان خليل الرميثي قد طلب من متابعيه الدعوة لزميله حيث قال عبر تويتر، ”حبيبي ومعلمي واخوي وكل شي في الدنيا، علي الغرير في ذمة الله، ادعوا له“.

وأضاف الرميثي الذي كان ثنائيا مع علي الغرير في دور ”جسوم“، أن ”علي يعتبر أكثر من حبيبي ومعلمي وأخي، تعلمت منه الكثير وهو سبب نجاحي في طفاش، وأعتبره جزءا كبيرا مني ومن مشواري في الفن واليوم أنا منهار لرحيله“.

وكان الرميثي من أوائل الفنانين تواجدا عند شقته أمس الأحد وافترش الأرض في حالة يرثى لها بحضور عدد من الفنانين مثل أمين الصايغ وغيرهم، وعبر العديد من نجوم الفن من داخل وخارج البلاد عن حزنهم لرحيل الفنان.

وتوفي الفنان البحريني الشهير، علي الغرير، أمس الأحد وله عشرات الأعمال الدرامية واشتهر كثيرا في دوره بمسلسل ”طفاش“.

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