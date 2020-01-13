الفنان خليل الرميثي ينهار أمام قبر علي الغرير (فيديو)

انهار الفنان البحريني خليل الرميثي، في جنازة رفيق عمره ومواطنه الفنان الشهير، علي الغرير، الذي توفي أمس الأحد، وبدا الرميثي المشهور بلقب ”جسوم“ ، في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حزينا يبكي بحرقة أمام قبر الراحل علي الغرير ”طفاش“، بعد الانتهاء من مراسم الجنازة في البحرين صباح الإثنين.

وحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مواساة الرميثي ودعوا له بالصبر على الفراق، وللفقيد بالرحمة والمغفرة.

من أصعب المواقف هي فراق الصديق و الأخ الحقيقي

الله يصبرك على فراقه يا #خليل_الرميثي #علي_الغرير_في_ذمة_الله pic.twitter.com/yfNgeUmpsG — Ahmed Ali Ali (@7_buyosif) January 13, 2020

وكان الفنان خليل الرميثي قد طلب من متابعيه الدعوة لزميله حيث قال عبر تويتر، ”حبيبي ومعلمي واخوي وكل شي في الدنيا، علي الغرير في ذمة الله، ادعوا له“.

وأضاف الرميثي الذي كان ثنائيا مع علي الغرير في دور ”جسوم“، أن ”علي يعتبر أكثر من حبيبي ومعلمي وأخي، تعلمت منه الكثير وهو سبب نجاحي في طفاش، وأعتبره جزءا كبيرا مني ومن مشواري في الفن واليوم أنا منهار لرحيله“.

وكان الرميثي من أوائل الفنانين تواجدا عند شقته أمس الأحد وافترش الأرض في حالة يرثى لها بحضور عدد من الفنانين مثل أمين الصايغ وغيرهم، وعبر العديد من نجوم الفن من داخل وخارج البلاد عن حزنهم لرحيل الفنان.

وتوفي الفنان البحريني الشهير، علي الغرير، أمس الأحد وله عشرات الأعمال الدرامية واشتهر كثيرا في دوره بمسلسل ”طفاش“.