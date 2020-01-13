المذيعة العراقية سحر عباس تفاجأ بوفاة شقيقها قبيل بث مباشر

ظهرت المذيعة العراقية سحر عباس في حالة حزن شديد خلال تقديمها برنامجها الحواري الذي يبث على الهواء مباشرة بعد أن أبلغت بوفاة شقيقها قبل دقائق من خروجها على الهواء مباشرة.

وحاولت المذيعة العراقية في قناة ”دجلة“ العراقية التماسك وحبس دموعها بسبب علمها بوفاة شقيقها الأكبر اللواء طارق عباس جميل خلال تقديمها برنامج ”القرار لكم“ الذي يبث على الهواء مباشرة ويناقش القضايا والملفات السياسية بالعراق، حيث يحظى البرنامج بمتابعة جماهيرية واسعة.

وأصرت المذيعة سحر عباس على الاستمرار في تقديم البرنامج حرصا منها على توضيح ما يجري على الساحة العراقية مقدمة اعتذارها لمتابعي البرنامج.